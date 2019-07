Alanya'ya hızlı tren geliyor! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanya'ya hızlı tren müjdesi, Alanya Şebnem için tek yumruk oldu, Alanya'da uyuşturucu operasyonu, Alanya'da 5 yaşındaki çocuk feci şekild can verdi!...Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle