Alanya'ya hızlı tren geliyor! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanya'ya hızlı tren müjdesi, Alanya Şebnem için tek yumruk oldu, Alanya'da uyuşturucu operasyonu, Alanya'da 5 yaşındaki çocuk feci şekild can verdi!...Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle

Alanya'ya hızlı tren geliyor! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de
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BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR? 

ALANYA’YA MEKTUP VAR

BÜYÜKŞEHİR’DEN DİM VADİSİ ÇIKARMASI

UĞUR’DAN BAĞIŞLAR’A SAHA TEŞEKKÜRÜ

ALANYASPOR’DAN BİR AYRILIK DAHA

ALANYA'DA ŞOK ÖLÜM!

FRANSIZ KADIN ŞİFAYI ALANYA’DA BULDU

OZAN TUFAN’DAN İLGİNÇ AÇIKLAMALAR

ANTALYASPOR İLE YENİŞEMEDİK

ALANYA’YA HIZLI TREN MÜJDESİ

ALANYA’DA BERKAY RÜZGARI

ALANYA’DA UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK!

‘ŞEBNEM SENİ ÇOK SEVİYORUZ’

CNN TÜRK’TE AHEP TANITIMI

HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN UZMAN GAZETECİ ALPER KUTAY'IN SUNDUĞU DİM TV ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!

AŞAĞIDAKİ LİNKLERDEN ANA HABERİ HEMEN İZLEMEYE BAŞLAYIN!

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SCOPE'DEN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 18:24
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