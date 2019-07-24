Alanya'ya hızlı tren geliyor! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?
ALANYA’YA MEKTUP VAR
BÜYÜKŞEHİR’DEN DİM VADİSİ ÇIKARMASI
UĞUR’DAN BAĞIŞLAR’A SAHA TEŞEKKÜRÜ
ALANYASPOR’DAN BİR AYRILIK DAHA
ALANYA'DA ŞOK ÖLÜM!
FRANSIZ KADIN ŞİFAYI ALANYA’DA BULDU
OZAN TUFAN’DAN İLGİNÇ AÇIKLAMALAR
ANTALYASPOR İLE YENİŞEMEDİK
ALANYA’YA HIZLI TREN MÜJDESİ
ALANYA’DA BERKAY RÜZGARI
ALANYA’DA UYUŞTURUCUYA GEÇİT YOK!
‘ŞEBNEM SENİ ÇOK SEVİYORUZ’
CNN TÜRK’TE AHEP TANITIMI
HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN UZMAN GAZETECİ ALPER KUTAY'IN SUNDUĞU DİM TV ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 18:24