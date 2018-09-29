Alanya'ya gelen Belçikalı çift şaşkına döndü

HOLLANDA'NIN Transavia Havayollarına ait uçak 180 yolcusu ile saat 12.20'de Gazipaşa Alanya Havalimanına iniş yaptı. Uçaktan inen ve hiçbir şeyden habersiz olan yolcular pasaport kontrolü için gişeye yaklaştı. Gişede işlem yapan 1 milyonuncu yolcu Belçikalı bir çift oldu. Eyer Christine Mathilde ve De Bruyn Wim çifti pasaport kontrolünün ardından gişeden çıktığında karşısında havalimanı yetkililerini buldu. 1 milyonuncu yolcu olduğunu öğrenen çift ne diyeceğini bilemedi.

Tören için hazırlanan standa çağrılan çifte Gazipaşa Belediyesi ve Havalimanı yönetimi çeşitli hediyeler takdim etti. Şanslı çifte konaklama tesisleri ve turizmciler ise bedava tatil ve hediye çeki hediye etti.



Yaşadıkları sürpriz karşısında ne diyeceklerini bilemeyen çift, "Uçaktan indiğimizde bir hazırlık olduğunu hissettik ama bunun bizimle ilgili olabileceğini düşünmedik. 1 milyonuncu yolcu olduğumuzu öğrendiğimizde ne diyeceğimizi bilemedik. Çok şaşırdık ve çok mutluyuz. Türkiye'ye daha önce 4-5 kez geldik ama Alanya'ya ilk kez geliyoruz. Her geldiğimizde Türkiye'den çok memnun ayrılıyoruz. Bu da çok farklı bir deneyim ve heyecan oldu bizim için. Herkese teşekkür ediyoruz" dedi.



Havalimanı Koordinatörü Cengiz Aşıklı da bu yıl hedeflerinin 1 milyon yolcu olduğunu belirterek, "Gazipaşa tarihi bir güne şahitlik ediyor. Bu rakam bugüne kadar havalimanımızın ulaştığı en büyük rakam. Temennimiz bu kutlamayı 2 milyoncu yolcuda yapmak" dedi.



Törene katılan Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik ise "Gazipaşa Havalimanı temelleri atıldıktan sonra 'açılamaz, buradan havalimanı olmaz' denen bir havalimanı. Hükümetimizin ısrarı, TAV'ın cesur girişimi sonucu bu havalimanı bugün 1 milyonu aşkın yolcuya ev sahipliği yaptı. Geçmişte yaşadığımız uçak krizinden önce havalimanımız 750 binleri görmüştü ancak krizden sonra bu rakamlar düştü. Özellikle bu yıl hükümetimizin girişimleri sonucu yürütülen politikaların da etkisiyle yolcu sayımız bu sene kendi rekorunu kırarak 1 milyon yolcuya ulaştı. Tabii ki hedefimiz bu değil. Gelecek sezon hedefimiz 2 milyon yolcu. İnşallah bunu da başaracağız. Bu havalimanımızın bu noktaya gelmesinde başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve bölge milletvekillerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.