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Alanya'ya en kaliteli içme suyu verilecek

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Alanya içme suyu isale hattındaki çalışmalarda sona geldi. DSİ, Alanya'nın içme ve kullanma su ihtiyacını çözüme kavuşturacak isale hattında çalışmalarını sürdürüyor 

Alanya'ya en kaliteli içme suyu verilecek

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Alanya içme suyu isale hattındaki çalışmalarda sona geldi. DSİ, Alanya'nın içme ve kullanma su ihtiyacını çözüme kavuşturacak isale hattında çalışmalarını sürdürüyor 

20 Nisan 2018 Cuma 14:53
Alanya'ya en kaliteli içme suyu verilecek
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Haber: Alper KUTAY

PROJE kapsamında çalışmaları devam eden içme suyu arıtma tesisi ve isale hattı projelerinin tamamlanması ile Alanya'ya yılda 47,3 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edilecek. Proje ile Dim Barajı'ndan saniyede alınacak 1,761 metreküp su, içme suyu arıtma tesisine 1600 mm çaplı çelik boru ile iletilecek. Arıtma tesisinde arıtılacak su ile de Alanya'nın 2045 yılına kadar olan içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. İnşaatı devam eden arıtma tesisi 2 kademeli ve günlük toplam 150 bin metreküp kapasiteli olarak tasarlandı. Proje kapsamında 90 bin metreküplük 1. kademede çalışmalar sürüyor. Arıtma tesisinde ünitelerin betonarme imalatı ve mekanik işleri tamamlandı. Çevre düzenlemesinin devam ettiği arıtma tesisinde yüzde 98 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. Alanya içme suyu isale hattında ise toplam 13 bin 500 metrelik boru imalatı tamamlandı ve hatta yüzde 97 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı. İsale hattının inşaatının tamamlanmasını müteakip ise arıtma tesisinde performans testlerine başlanacak. DSİ olarak son 15 yılda Antalya'da 19 baraj ve 3 gölet baraj inşa ettiklerinin altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Hizmete aldığımız tesisler ile Antalya'da 448.920 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 468 milyon TL zirai gelir artışı sağladık. Ayrıca 88 derenin ıslahını tamamlayarak taşkın zararlarını asgari seviyeye indirdik" dedi. İçme suyu bakımından da önemli projeleri hayata geçirdiklerini vurgulayan Veysel Eroğlu, “Bu çerçevede yapımına devam ettiğimiz ve Alanya'nın 2045 yılına kadar ihtiyacı olan içme ve kullanma suyunu temin edecek projede sona yaklaştık. Yaklaşık 45 milyon lira yatırım bedeli ile inşa ettiğimiz bu projeyi yıl içerisinde tamamlayarak Alanyalılara memba kalitesinde içme suyu temin edeceğiz" diye konuştu.

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