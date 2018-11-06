TÜRKİYE Görme Engelliler Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Lig Futsal 2. Devre Müsabakaları 75. Yıl Spor Salonu’nda başladı.
Turnuvada; Çankaya Bel., Nilüfer Bel., Yenimahalle Bel, Malatya Y.Yurt, Trabzon Gegsk, Turged, Eskişehir Gesk ve Mevlana olmak üzere toplam 8 takım mücadele ediyor. Müsabakalar 8 Kasım Perşembe gününden itibaren Atatürk Spor Salonu’nda devam edecek. Turnuvanın ödül töreni 12 Kasım Pazartesi günü saat 15.30 da Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.
Alanya'ya dev organizasyon
Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Lig Futsal 2. Devre Müsabakaları 75. Yıl Spor Salonu’nda başladı
TÜRKİYE Görme Engelliler Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Lig Futsal 2. Devre Müsabakaları 75. Yıl Spor Salonu’nda başladı.
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