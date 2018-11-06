Alanya'ya dev organizasyon

TÜRKİYE Görme Engelliler Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Lig Futsal 2. Devre Müsabakaları 75. Yıl Spor Salonu’nda başladı.

Turnuvada; Çankaya Bel., Nilüfer Bel., Yenimahalle Bel, Malatya Y.Yurt, Trabzon Gegsk, Turged, Eskişehir Gesk ve Mevlana olmak üzere toplam 8 takım mücadele ediyor. Müsabakalar 8 Kasım Perşembe gününden itibaren Atatürk Spor Salonu’nda devam edecek. Turnuvanın ödül töreni 12 Kasım Pazartesi günü saat 15.30 da Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.