Alanya'ya dev organizasyon

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Lig Futsal 2. Devre Müsabakaları 75. Yıl Spor Salonu’nda başladı

Alanya'ya dev organizasyon
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TÜRKİYE Görme Engelliler Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 1. Lig Futsal 2. Devre Müsabakaları 75. Yıl Spor Salonu’nda başladı.
Turnuvada; Çankaya Bel., Nilüfer Bel., Yenimahalle Bel, Malatya Y.Yurt, Trabzon Gegsk, Turged, Eskişehir Gesk ve Mevlana olmak üzere toplam 8 takım mücadele ediyor. Müsabakalar 8 Kasım Perşembe gününden itibaren Atatürk Spor Salonu’nda devam edecek. Turnuvanın ödül töreni 12 Kasım Pazartesi günü saat 15.30 da Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak.

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