Alanya'ya deniz yoluyla bin 192 turist geldi

Mehmet AL
ALANYA Limanı'na kasım ayında demir atan Thomson Spirit adlı kruvaziyerde bin 192 yolcu bulunduğu öğrenildi. Yolcularının çoğunluğunu İngiliz turistlerin oluşturduğu gemide, 496 da personelin görev yaptığı bildirildi. Gemiden inen yolcuların büyük çoğunluğu, otobüslerle ören yerlerine götürülürken bazı turistler de ilçe merkezini gezmeyi tercih etti. Lüks yolcu gemisi, akşam saatlerinde ilçeden ayrılarak Marmaris'e hareket edecek.
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