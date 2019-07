Alanya'ya büyük hizmet! ALKÜ-TÖMER’den 3 kurs birden

YENİ açılacak kurslar hakkında bilgi veren ALKÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Serdar Bulut "İlk olarak ‘Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı’ açacağız. Eğitim fakülteleri, Fen-Edebiyat fakülteleri, Edebiyat fakülteleri ile İnsan ve Toplum Bilimleri fakültelerinin belli alanlarındaki 3-4. sınıf öğrencilerinin, 4 yıllık lisans mezunlarının ve ilgili alanlarda yüksek lisans ile doktora yapanların (Mezun olanlar da dahil) başvuru yapabileceği bu sertifika programı 22 Temmuz-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kursumuz, haftada 2 gün (salı ve çarşamba, 17.30-22.30 saatleri arası) olacak. Şehit ve gazilerimizin ailelerine ücretsiz olacak olan sertifika programı, ALKÜ öğrenci ve mezunları dahil, personellerine yüzde 20, akraba olanların her birine yüzde 15 ve MEB’de öğretmenlik yapanlara yüzde 10 indirimli olacak. Son başvuru tarihi 19 Temmuz 2019 olan sertifika programında tecrübeli akademik kadro görev alacak ve alanında başarılı dil öğreticileri yetiştirmeye çalışacaklar.

‘YÖS’Ü KAZANMANIN YOLU ALKÜ-TÖMER’DEN GEÇİYOR’

Yabancıların Türkiye’de herhangi bir üniversitede okuyabilmeleri için Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) zorunluluğu mevcut. Bu sınavı kazanmanın yolu ALKÜ-TÖMER’den geçiyor. Alanında uzman akademik kadronun görev alacağı YÖS Hazırlık Kursu 16 Eylül 2019-4 Nisan 2020 tarihleri arasında ALKÜ-TÖMER binasında verilecek. Türkiye’de üniversite eğitimi almak isteyen yabancı vatandaşlara ALKÜ-TÖMER önemli indirim paketleri de uyguluyor.

‘YAZ DÖNEMİNİ İYİ DEĞERLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ’

Son olarak ‘Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kursu’ düzenleyeceğiz. Yeni kurslar açan ve açacak olan ALKÜ-TÖMER’de kurslar 6 haftalık periyotlar halinde haftada 15 toplam 90 saat olacak. Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar ALKÜ-TÖMER’in sağladığı kurs imkânlarından faydalanabilecek. Uzman akademik kadromuzla Alanya’mızı ve üniversitemizi yabancılara Türkçe öğretimi noktasında sayılı üniversitelerden birisi yapmak istiyoruz. Bu amaçla yaz kış demeden sürekli çalışıyoruz. Özellikle yaz dönemini üniversitemizin tanıtımı ve prestiji adına iyi değerlendirmek istiyoruz. Bu noktada her geçen gün yabancı öğrencimizi artırarak eğitim-öğretime devam ediyoruz. Her gün yabancı öğrenciler için ne yaparsak onları memnun ederiz diye araştırmalar yapıyoruz. Türkçe öğretimi noktasında yeni açtığımız son kursumuzda 15 yaş altında 9 öğrencimiz var. Aileler çocuklarıyla birlikte bizi tercih ediyor. Aile ortamını oluşturabilmek çok önemli. Ekibimizle birlikte sürekli kendimizi yenilemeye ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bu alanda ilk öğretmen olan Eğitmenler çok önemlidir. Bunu önemseyerek farklı üniversitelerden alanında uzman akademisyenlerin yer alacağı ‘Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı’ açmaya karar verdik. Bu sertifika programı ile bu alanda uzman dil öğreticileri yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca özellikle YÖS Hazırlık Kursu’na da çok önem veriyoruz. Geçen yıl da YÖS Hazırlık Kursu açtık ve birçok yabancı öğrencimiz üniversite kazanacak puan aldı. Önümüzdeki dönemde de aynı başarıyı devam ettirerek yabancı öğrencilerimizi üniversitelerimize kazandırmaya devam etmek istiyoruz. ALKÜ-TÖMER güvenin, başarının ve samimiyetin odak noktasıdır. Tüm kursiyer adaylarımızı merkezimize ailemizin bir parçası olmaya davet ediyoruz. ALKÜ-TÖMER onlarla çok güzel” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 16:31