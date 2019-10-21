Alanya'ya beklenen yağmur geldi! Karanlığa gömüldük

ALANYA'DA beklenen sağanak yağış bu akşam başladı. İlk etkili yağışta elektriklerin kesilmesine vatandaştan tepki geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre Alanya'da sağanak yağış sürecek.

Son bilgilere göre yarın ve cuma gününün parçalı bulutlu geçmesi beklenirken, çarşamba ve perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Buna göre yarın parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 21, en yüksek sıcaklık 28 derece, yarın gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük sıcaklık 21, en yüksek sıcaklık 28 derece, perşembe günü gök gürültülü sağanak yağışlı, en düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklık 26 derece, cuma günü parçalı bulutlu, en düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklık 26 derece olacak.