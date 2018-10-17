Alanya'ya avokado müjdesi 

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ALTSO Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında 2015'ten bu yana yapılan çalışmaların sonuç verdiğini ve muşmuladan sonra avokadonun da Alanya'ya tescillendiğini açıkladı.

'UZUN BİR YOL KAT ETTİK'

Avokadonun coğrafi işaretenin Alanya'ya kazandırılması ile ilgili de bir açıklama yapan Şahin, başta turizm, tarım, inşaat ve emlak sektörü olmak üzere çeşitli alanlarda hizmet yaptık. Tarım da Alanyamız için çok önemli. Alanya'da tropik meyvelerinden aşağı yukarı tamamını üretebiliyorsun. Başta muşmulanın tescilini geçtiğimiz aylarda gerçekleştirdik. Bugün 7'inci bir tescil Alanya'dan oldu. Alanya avokadosu olarak tescillettik. Askı süreleri falan tamamlandı. Daha önce belli olmuştu ama biz açıklamak için kesinleşmesini bekledik. Alanya'nın tanıtımı için bu tesciller önemli. Bunu hep birlikte başardık. Tarım İlçe Müdürümüz Mehmet Rüzgar, Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen'e teşekkür ediyorum. Bu başvuruyu 2015 yılında yapmıştık. Çok şükür bugün tescili açıklıyoruz. Muzu geçtiğimiz yıllarda Anamur'a kaptırdık. Söz vermiyorum ama geri almak için de çalışmalarımız devam ediyor. Alanya'nın marka değerini yükseltmesi ve Alanya'nın bir ürünü olduğu belirtmek için uzun bir yol kat ettik. Bu yolda sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve milletvekillerimizin bize büyük destekleri oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Alanyamızın hakkıydı bunu almak. Biz de Alanyamızın hakkını yedirtmedik" dedi. Şahin açıklamasının ardından avokadonun faydalarını da değindi ve avokado ile ilgili sloganlarının, 'Üretirsen gelirin, tüketirsen sağlığın artar' olduğunu belirtti.



'ERKEN HASAT YAPMAYIN'

Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, "Alanya'nın bazı ürünlerinin marka olması için ticaret odası öncülüğünde iş birliği yaptık. Öncelikle yeni dünyanın tescilini aldık şimdi de avokado. Bir buçuk yıldır buna emek veriyorduk. Alanya'da ciddi bir üretim söz konusu. Bunun tanıtımını gerek basın yoluyla gerekse de fuarlarda tanıtarak ciddi emekler verdik. Avokado üretimi dağlık bölgelerimize doğru yayılıyor. Biz toprak, arazi destekli ve bilimsel yöntemlere dayalı, ziraat mühendislerinin destekleriyle üretimi artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca iyi tarım uygulamaları yönünde de çalışmalar yapıyoruz. Şu anda 21 bine yakın meyve veren avokado ağacımız var. 17 bin de henüz meyve vermeyen ağaç var. Onlarda bir ki yıl içerisinde meyve verecektir. Antalya bölgesinde yüzde 80 avokado üretimini Alanya yapıyor. Hem Gazipaşa hem Alanya için avokoda tescili aldık. Ancak tabi ki merkezimiz Alanya. Bütün üreticilerimizden rica ediyorum. Erken hasat yapmasınlar. Bu hem üreticiye hem Alanya'ya daha çok zarar veriyor" ifadelerini kullandı.



'BİRLİĞİMİZE ÜYE OLUN'

Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "Mehmet başkanımızın aracılığıyla avokadonun tescilini aldık. Üretimi de gün geçtikçe artırıyor. Yurt dışına ihracat yapmaya başladık bu yüzden üretimin artması gerekiyor. Üreticilerin birliğimize üye olmasını istiyoruz. Bize destek olsunlar. Bizim bölgemizde üretilen avokadonun gramajı daha yüksek, yağ oranı da daha fazla. Bir ürünün yağ oranı arttıkça lezzeti de artar" diye konuştu.