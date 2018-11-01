Alanya'ya ateşi düşmüştü: O pilot hakkında yeni detaylar

MANAVGAT, Karaöz mevkisinde düşen tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağındaki iki pilot yaşamını yitirdi. Pilot Serkan Dilci (37) ve Deniz Adalı'nın cenazeleri önceki gün Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Pilot Serkan Dilci'nin cenazesi dün Adana'da toprağa verildi. Deniz Adalı için ise Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Mezarlığa getirilen Deniz Adalı'nın cenaze töreninde baba Adnan ve anne Brigit Adalı başta olmak üzere çok sayıda yakını hazır bulundu. Anne Brigit Adalı ayakta durmakta zorlanırken, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Baba Adnan Adalı taziyeleri kabul etti. Gözyaşına hakim olamayan baba Adnan Adalı'yı da yakınları teselli etti. Deniz Adalı'nın 2 yıl önce uçuş okulundan mezun olduğu ve 2 yıl süresince çok sayıda uçuşa katılarak saatlerini tamamladığı belirtildi. Ayrıca Deniz Adalı'nın önümüzdeki ay yolcu uçaklarına pilot alımı için açılacak mülakatlara katılmayı planladığı ve hedefinin bir yolcu uçağını kullanmak olduğu kaydedildi. Adalı'nın cenazesi, kılınan namazın arından Uncalı Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2018, 22:13