Alanya'ya 7 yıl sonra ilk kez Turizm Bakanı geliyor

Kübra DUMAN

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Menderes Türel ile birlikte Alanya’da turizmcilerle bir araya gelecek. Ersoy, 7 yıl aradan sonra Alanya’ya ayak basacak ilk Kültür ve Turizm Bakanı olacak.

EN SON ERTUĞRUL GÜNAY GELDİ

Turizm kenti Alanya’ya en son 18 Mayıs 2012 tarihinde 2007-2013 yılları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini yürüten Ertuğrul Günay, Türkiye Otelciler Federasyonu'nun (TÜROFED) yaptığı yönetim kurulu toplantısına katılmak üzere gelmişti. Bakan Günay, TÜROFED toplantısının ardından dönemin Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan, Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ve Ak Parti İlçe teşkilatı Başkanı Hüseyin Güney eşliğinde kentin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etmişti.

GÜNAY’DAN SONRA 6 BAKAN DEĞİŞTİ

Günay’ın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine sırasıyla 24 Ocak 2013-28 Ağustos 2015 tarihleri arasında Ömer Çelik, 28 Ağustos 2015-24 Kasım 2015 tarihleri arasında Yalçın Topçu, 24 Kasım 2015-24 Mayıs 2016 tarihleri arasında Mahir Ünal, 24 Mayıs 2016-19 Temmuz 2017 tarihleri arasında Nabi Avcı, 19 Temmuz 2017-10 Temmuz 2018 tarihleri arasında Numan Kurtulmuş ve son olarak 10 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Mehmet Ersoy getirildi.

BAKAN TURİZMCİLERLE BULUŞACAK

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Menderes Türel ile birlikte 15 Mart Cuma günü Alanya’da olacak. Ersoy ve Türel’in programları henüz netleşmezken, cuma namazı çıkışı Konaklı Mahallesi’nde bulunan bir otelde Alanyalı turizmcilerle bir araya gelecekleri öğrenildi. Toplantının Alanya özelinde olacağını söyleyen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, dün akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri yönetim kurulu toplantısında Bakan Ersoy ile yapacakları görüşmeyi ele aldıklarını söyledi. Sili, genel hatlarıyla Alanya turizminin gelişmesine ilişkin konuları Bakan Ersoy ile görüşeceklerini ifade etti.