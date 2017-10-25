Alanya'ya 650 bin çiçek dikilecek

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yaptığı açıklamada "Kış boyunca renkli kalacak mevsimlik çiçeklerle tüm alanlarımızda uygun olan yerlere dikimler yaparak görsel zenginliği arttırmaya ve şehrimizi daha cazip bir hale getirmeye çalışıyoruz” dedi.