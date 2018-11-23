Alanya'ya 2 yeni park müjdesi

Alanya Belediyesi, Cikcilli ve Cumhuriyet Mahallesi için ihalesi yapılan çocuk parkları ve yeşil alan inşaatı projesine başlıyor.

Alanya'ya 2 yeni park müjdesi
banner404

ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce Cikcilli Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi için ihalesi yapılan çocuk parkları ve yeşil alan inşaatı projesi başlıyor. Parklarda, masa tenisi oyun alanları, farklı yaş gruplarına hitap eden çocuk oyun alanları, fitness alanı, dinlenme alanları ve yürüyüş yolları yer alacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallemizde çoğaltılması adına çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
655 personele 2 bin 940 promosyon
655 personele 2 bin 940 promosyon
  1. Muratpaşa

banner516

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479