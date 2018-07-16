Alanya Waldorf Türkiye'de bir ilke imza attı

62 ülkede 1000'in üzerinde Waldorf okulunun uyguladığı Waldorf Pedagojisi, ülkemizde ilk kez Alanya’da, Dünya Waldorf Birliği tarafından tescil edilen ve Waldorf ismini kullanmaya hak kazanan Özel Waldorf Yaşam Okullarında etkin olarak uygulanmaya başlandı. Waldorf Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Engin Çağlar Ergün yaptığı açıklamada:“ Öğretmenlerimizin Waldorf Pedagojisi ve eğitim sistemi konusunda etkin bir şekilde meslek içi eğitime tabi tutulabilmesi için düzenli olarak eğitim seminerleri düzenliyoruz. Eğitimler Almanya Dünya Waldorf Birliği’nden gelen Profesör ve Doçentler tarafından veriliyor. 3 yıllık, yılda 3-4 haftadan oluşan yoğunlaştırılmış seminer programının sonunda katılımcılar Dünya çapındaki 1000’den fazla Waldorf okulunda geçerli bir sertifika da alıyorlar. Waldorf Yaşam Okulu salonlarında gerçekleştirilen iki haftalık seminerin konuları ve eğitmenleri şöyle: Çocuk Gelişimi ve Sınıf Öğretmenleri Metotları; Christoph Doll, Çocuğun okul öncesi gelişimi: Rainer Fedtke; Anaokulu Pedagojisi: Karin Eppelshelmer; Diksiyon: Christiane Gorner; Resim; Barbel Frieda Schmıdleltner. Seminer 9-20 Temmuz tarihleri arasında ve gün içinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Waldorf Yaşam Okulunda gerçekleşmektedir." dedi.

EZBER BOZUYORUZ

Ergün ;"Kuruluşumuzu ticari kazanç amacı gütmeyen, çocuklarımızın doğru yaklaşımlarla iyi eğitim almalarını sağlamaya yönelik velilerden oluşan bir kooperatif gibi tanımlayabiliriz. Vakfımızın amaçları arasında tüm ülkemize ve öğrencilere fayda sağlama amacı da bulunmaktadır. Bu nedenle meslek içi eğitim seminerlerimiz sadece kendi öğretmenlerimize değil tüm öğretmenlere açık olarak düzenlenmektedir. Vakıf olarak ülkemizde eğitim sisteminin daha iyi bir konuma gelmesi için bir kıvılcım olabilirsek çok mutlu oluruz. Biz okul olarak, hepimizin eleştirdiği, insanların bireysel ve toplumsal gelişimlerini kısıtlayan ezberci eğitim metotlarına karşı mücadele veriyoruz. Okulumuzdaki eğitim sistemi bilimsel olarak insan gelişimine en uygun özellikleri taşıyan geleceğin eğitim sistemidir diyebiliriz. Çocuklarımız bir yandan doğanın gerektirdiği gibi çocukluklarını kaçırmadan doya doya mutlu bir şekilde yaşayarak, her şeyi deneyimleyerek gerçekten öğreniyorlar, ezberlemiyorlar. En önemlisi öğrenmeyi öğreniyorlar ki bu onları gerçek anlamda hayata hazırlıyor. Çocuklarımızın özellikle üniversite sınavlarında çok iyi başarı elde edeceğine eminiz. Erken yaşlarda yarışmacılık, acelecilik ve ezbercilik çocuklarımızı geliştirmiyor, tam tersine köreltiyor. Tüm Dünya’nın ayakta alkışladığı Finlandiya eğitim sistemi de Waldorf temelleri üzerine kurulu. Şöyle bir geçmişe gidin, ilkokuldan hatırladığınız bir dersi ve konuyu düşünün. Aklınıza gelenler büyük ihtimalle öğrendiğinizi deneyimlediğiniz bir okul gezisi veya deneysel ders olacaktır."

WALDORF ALANYA'NIN DEĞERİDİR

Avukat Engin Çağlar Ergün ;" Yeni Milli Eğitim Bakanımızın kurduğu Maya okullarında benzer eğitim metotları benimsenmiştir.

Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığımızın belirlediği müfredat takip edilmektedir. Bu konuda bir bilgi kirliliği var. Okulumuz tamamen Türk vatandaşı veliler tarafından kurulmuş olup Türk kültür ve geleneklerine bağlı, Türk eğitim müfredatına uyumlu olarak faaliyet göstermektedir. Biz aslında veli olarak bir rüyayı yaşıyoruz. Çocuklarımız sabahları okula gitmek için sabırsızlanıyor ve okul bittiğinde okuldan çıkmak istemiyorlar. Ticari amaç olmadan ideal, bağımsız, şeffaf ve özel bir okulda olmak müthiş bir şey. Türkiye’nin ilk Waldorf okulunun Alanya’da kurulmuş olması da şehrimiz için çok değerli ve önemli. Anaokulumuzda kayıt 36 aylık çocuklardan başlamaktadır. Okulumuzun en büyük sınıfı Orta Okulda 6. Sınıf olup bu öğrenciler liseden mezun ettiğimiz ilk nesil olacaktır. Anaokulu ve 1. Sınıf kontenjanlarımız dolmak üzeredir. Ara sınıflara kayıtlarımız da halen devam etmektedir. Bu yaşlarda çocukları olan tüm Anne ve Babaları çocuklarının geleceği için okulumuza bekliyoruz." Dedi. Oba Mahallesi'nde faaliyet gösteren Waldorf Okulları yeni öğrencilerini bekliyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 15:05