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Alanya Vergi Dairesi’nin müdürü değişti

Nakip Karakuş’tan boşalan Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne Milas Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan getirildi

Alanya Vergi Dairesi’nin müdürü değişti

Nakip Karakuş’tan boşalan Alanya Vergi Dairesi Müdürlüğü’ne Milas Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan getirildi

23 Temmuz 2017 Pazar 11:43
Alanya Vergi Dairesi’nin müdürü değişti
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ALANYA’YA tayini çıkan Milas Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan, Milas’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu. Maliye Bakanlığı bünyesindeki değişiklikler kapsamında 2014 yılı ağustos ayında Milas’taki görevine başlayan ve buradaki süresi boyunca başarılı çalışmalara imza atan Milas Vergi Dairesi Müdürü Fırat Altan, Alanya Vergi Dairesi Müdürü olarak görevlendirildi. Tayininin Alanya’ya çıkmasının ardından Altan, Milas Kaymakamı Eren Arslan’a makamında veda ziyareti gerçekleştirdi.
Kaymakam Arslan, veda ziyaretine gelen Altan’a hizmet belgesini takdim etti. Arslan, Altan’a Milas’ta bulunduğu dönem boyunca yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ederek, yeni çalışma alanında başarılar diledi. Ardından ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.
  Müdür Altan, Kaymakam Arslan’a gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat’ı makamında ziyaret etti.
  Milas’taki 3 yıllık görev süresini herhangi bir problem yaşamadan doldurduğunu belirten Altan, ziyaret sırasında şunları ifade etti: “3 yıl boyunca Milas Belediyesi ve Başkanımız Muhammet Tokat beyle her hangi bir şekilde incinmeden, incitmeden beraberce uyum içerisinde çalıştık. Bu anlamda kendilerine veda ziyaretinde bulunup beraber yaptığımız çalışmalar için teşekkür etmek istedim. Alanya’da görevde bulunacağım süre içerisinde her zaman başkanımızı ağırlamak mutluluk duyarım.”
Ziyaret için Altan’a teşekkür eden Başkan Tokat: “Görev süreniz içerisinde güzel bir çalışma ortamımız oldu. Hem kişi hem de görev anlayışınız olarak sizleri her zaman takdir ettik. Milas’a güzel katkı ve hizmetleriniz oldu. Gerek Milas halkı, gerekse kurumunuzun mükellefleri ile sıcak ve yapıcı iletişim içerisinde oldunuz. Burada bir süre daha görev yapmanız ilçemiz adına isabetli olurdu. Alanya’da güzel bir ilçemiz orada da başarılı çalışmalara imza atacağınıza inanıyorum. Sizlere hayırlı olmasını diliyor, ailenizle birlikte hayırlı ve huzurlu güzel bir ömür diliyorum.” ifadelerini kullandı. Altan’ın önümüzdeki günlerde Alanya’daki görevine başlaması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 23.07.2017 13:51
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Alanya Vergi Dairesi’ninNakip KarakuşFırat AltanMilas
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