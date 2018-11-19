Alanya Uluslararası Sanat Sergisi için geri sayım

''SANAT Dünyanın Ortak Dilidir” sloganıyla 4 yıl önce başlatılan Uluslararası Sanat Sergisi, bu yıl 23 Kasım Cuma günü saat 14.30’da yapılacak açılış seremonisinin ardından, vatandaşların ziyaretine sunulacak. 23, 24 ve 25 Kasım tarihlerinde açık kalarak tüm dünyaya barış mesajlarının verileceği sergide, Türkiye, Almanya, Rusya, Danimarka, Polonya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Litvanya ve İranlı amatör ve profesyonel sanatçıların birbirinden değerli çok özel parçaları, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

AMATÖR VE PROFESYONEL RUH BU SERGİDE

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi tarafından 4 yıl önce başlatılarak sanata farklı bir bakış açısı getiren Sanat Sergisi, resim, fotoğraf, el sanatları, ebru, hat ve heykel gibi sanat dallarını icra eden amatör ve profesyonel ruhu bir araya getiriyor. 23 Kasım’da başlayarak 3 gün açık kalacak “4. Alanya Uluslararası Sanat Sergisi”nde yaklaşık 40 sanatçı aynı salonda eserlerini sergileyebilecek. Her sanatçının 5 eserle katılabileceği sergide dini ve milleti ne olursa olsun “Sanat Dünyanın Ortak Dilidir” mesajı verilecek.