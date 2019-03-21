Alanya Ultra Maraton hazırlıkları tamamlandı

‘Yörüklerin İzinde Torosların Zirvesine’ sloganı ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen Alanya Ultra Maratonu 23 Mart Cumartesi günü İskele Şelale Meydanı önünden start alacak. 25 ülkeden 460 sporcu ter dökecek.

Alanya Ultra Maraton hazırlıkları tamamlandı
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ALANYA Ultra Trail’in fikir sahibi ve yarış direktörü Ahmet Arslan, Türkiye’nin önde gelen spor organizasyon firması Argeus Travel ve Alanya Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek Alanya Ultra Maraton 2019 Yarışı’ na 25 ülkeden 135 i yabancı, 460 sporcu kayıt yaptırdı. 22 Mart Cuma günü Alanya Şelale Meydanı’nda saat 10.00 ile 24.00 arasında sporculara numara dağıtımı ve koşu paketi teslimi yapılacak. 23 Mart Cumartesi günü Alanya İskele Şelale Meydanı’nda saat 07.00 da 72 kilometre Alanya Ultra, 48 Kilometre Toros Dağ Maratonu startı olacak. Saat 09.00 da 28 kilometre Keykubat Dağ Koşusu ve 15 kilometre Alaiye Halk Koşusu startı olacak. Yarışın ödül töreni saat 22.00 da gerçekleştirilecek. 

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