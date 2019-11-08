Alanya Ülkü Ocakları'ndan otizmli çocuklara destek

YAPILAN açıklama şöyle:

"Alanya Ülkü Ocakları olarak son dönemde medya ve sosyal platformlarda geniş bir yer bulan "Otizmli Çocukların Dışlanma" haberlerini yakından takip etmekteyiz. Otizmli çocuklarımızın özelinde tüm engelli bireyler için söyleyebiliriz ki onların toplumdan ayrıştırılması malesef ki Orta Çağ Avrupası cehaletine benzemektedir. Böyle bir dışlama ne bizim inancımıza, ne dayanışma ve yardımlaşmayı temel alan Türk toplum yapısına ne de Türkiye Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef koyduğu muasır medeniyetler seviyesiyle uyuşmamaktadır. Bilinmelidir ki Otizm sadece bir farklılıktır. Önyargıları bir kenara bırakıp onları yakından tanıdıkça dünyalarının ne kadar renkli ve güzel olduğunu görecek ve onlardan öğrenecek çok şeyimiz olduğunu fark edeceğiz. Yine bilinmelidir ki Sarı Başbuğ Mustafa Kemal'in "Eğitimde feda edilecek fert yoktur" sözünü düstur edinen Alanya Ülkü Ocakları olarak buna benzer tatsız süreçlerin yakından takipçisi olacağız."