Alanya uçağında panik! THY uçağı geri döndü

YENİ Alanya'nın edindiği bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) bugün saat 17.25'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) gitmek üzere kalkması gereken TK 2594 sefer sayılı uçağı, 17.30 sıralarında kalkış yapmak için pist başına geldi. Bu sırada ismi öğrenilemeyen bir erkek yolcu 'Beni indirin, panik atağım var, kalp krizi geçireceğim!' diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine uçak pist başından geri dönerek aprona yanaştı. Sorunlu yolcu indirildi ancak Sivil Havacılık Kuralları gereği bir yolcunun inmesi halinde uçakta tekrar arama ve güvenlik kontrolü yapılması gerektiğinden bu işleme geçildi. Normalde saat 18.50'de GZP'de olması gereken uçağın inişi gecikecek. Aynı uçağın saat 19.45'de gerçekleşmesi gereken GZP-İstanbul uçuşunun da saat 20.45'e ötelenmesi bekleniyor.