Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 21 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çığır açacak buluş! Derinin rengi değişip kanseri haber verecek
Çığır açacak buluş! Derinin rengi...
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi yanıyor
Dikkat! Bu numaraya dönenin cebi...
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Whatsapp'a yeni özellik geliyor

Alanya uçağında panik! THY uçağı geri döndü

THY uçağı, bir yolcunun 'Beni indirin, panik atağım var, kalp krizi geçireceğim!' diye bağırması üzerine geri döndü 

Alanya uçağında panik! THY uçağı geri döndü

THY uçağı, bir yolcunun 'Beni indirin, panik atağım var, kalp krizi geçireceğim!' diye bağırması üzerine geri döndü 

20 Nisan 2018 Cuma 18:52
Alanya uçağında panik! THY uçağı geri döndü
banner404

YENİ Alanya'nın edindiği bilgiye göre, Türk Hava Yolları'nın (THY) bugün saat 17.25'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na (GZP) gitmek üzere kalkması gereken TK 2594 sefer sayılı uçağı, 17.30 sıralarında kalkış yapmak için pist başına geldi. Bu sırada ismi öğrenilemeyen bir erkek yolcu 'Beni indirin, panik atağım var, kalp krizi geçireceğim!' diye bağırmaya başladı. Bunun üzerine uçak pist başından geri dönerek aprona yanaştı. Sorunlu yolcu indirildi ancak Sivil Havacılık Kuralları gereği bir yolcunun inmesi halinde uçakta tekrar arama ve güvenlik kontrolü yapılması gerektiğinden bu işleme geçildi. Normalde saat 18.50'de GZP'de olması gereken uçağın inişi gecikecek. Aynı uçağın saat 19.45'de gerçekleşmesi gereken GZP-İstanbul uçuşunun da saat 20.45'e ötelenmesi bekleniyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 20.04.2018 19:14
Anahtar Kelimeler:
THY UçağıTHYKalp KriziPanik Atak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
415 milyon euroya mal oldu! 5 Mayıs'ta hizmete açılıyor
415 milyon euroya mal oldu! 5 Mayıs'ta hizmete açılıyor
Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin emre koltuğu kaptırdı
Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin emre koltuğu kaptırdı
Alanya esnafından sezonun ilk günlerinden ilk izlenimler
Alanya esnafından sezonun ilk günlerinden ilk izlenimler

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim