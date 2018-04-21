Alanya uçağı iptal oldu GS maçına gelemediler

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı için bugün uçakla Alanya'ya gelecek olan bir grup taraftar ve basın mensuplarının, Atatürk Havaalanı'nda mahsur kaldığı öğrenildi