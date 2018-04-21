Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Twitter'ın başı yine dertte!
Twitter'ın başı yine dertte!
Dünya devi Apple'da büyük şok! Son 2 günde...
Dünya devi Apple'da büyük şok!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 21 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Çığır açacak buluş! Derinin rengi değişip kanseri haber verecek
Çığır açacak buluş! Derinin rengi...

 Alanya uçağı iptal oldu GS maçına gelemediler

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı için bugün uçakla Alanya'ya gelecek olan bir grup taraftar ve basın mensuplarının, Atatürk Havaalanı'nda mahsur kaldığı öğrenildi

 Alanya uçağı iptal oldu GS maçına gelemediler

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor - Galatasaray maçı için bugün uçakla Alanya'ya gelecek olan bir grup taraftar ve basın mensuplarının, Atatürk Havaalanı'nda mahsur kaldığı öğrenildi

21 Nisan 2018 Cumartesi 15:30
 Alanya uçağı iptal oldu GS maçına gelemediler
banner404

TÜRK Hava Yolları'nın 13.45'de kalkması gereken TK2592 sefer sayılı uçağının, Gazipaşa Havaalanı'ndaki ters rüzgarın limitleri aştığı için uçağın kalkışına izin verilmediği belirtildi. Olumsuz hava koşullarından dolayı Alanya seferi iptal edilen Türk Hava Yolları uçağındaki taraftarlar ve yolcuların Alanya'ya gelemeyeceği de gelen bilgiler arasında.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigTürk Hava YollarıGazipaşa Havaalanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hem sürücüsüz hem elektrikli! İşte İETT'nin 2023'ünün detayları
Hem sürücüsüz hem elektrikli! İşte İETT'nin 2023'ünün detayları
Zehirli dereden su içen oğlak öldü! Köylüler ayaklandı
Zehirli dereden su içen oğlak öldü! Köylüler ayaklandı
Doğduğundan beri yemek yiyemedi
Doğduğundan beri yemek yiyemedi

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim