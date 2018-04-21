 Alanya uçağı iptal oldu GS maçına gelemediler

TÜRK Hava Yolları'nın 13.45'de kalkması gereken TK2592 sefer sayılı uçağının, Gazipaşa Havaalanı'ndaki ters rüzgarın limitleri aştığı için uçağın kalkışına izin verilmediği belirtildi. Olumsuz hava koşullarından dolayı Alanya seferi iptal edilen Türk Hava Yolları uçağındaki taraftarlar ve yolcuların Alanya'ya gelemeyeceği de gelen bilgiler arasında.
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