Alanya TÜRSAB'ta başkan belli oldu: Oy sayımı tamamlandı

TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Temsil Kurulu’nda (BTK) bugün seçim heyecanı yaşandı. Mevcut başkan Bilal Korkmaz dahil toplamda 3 adayın yarıştığı genel kurul bugün Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. 3 adayın 3 farklı rengi olduğu seçimlerde, Kerim Sarıkaya ve destekçileri “Beyaz rengin şeffaflığı” derken, Kerim Yılmaz ve destekçileri ise “Mavi rengin sadakat, güven ve sorumluluğu” dedi. Bilal Korkmaz ve destekçilerinin rengi ise kırmızı oldu.

İMZA SAHİBİ SALONDA DEĞİL İDDİASI

Genel kurul öncesi divana imzalar sunuldu. Bu sırada Başkan Adayı Kerim Sarıkaya’nın listesinde bulunan fakat salonda olmayan isimlerin imzalarının atıldığı yönünde ortaya atılan iddialar ortalığı karıştırdı. Diğer başkan adayları Kerim Yılmaz ve Bilal Korkmaz iddialar üzerine tepki gösterirken, salonda karışıklık fazla sürmedi. Listede bulunan isimler salona geldi ve olay tatlıya bağlandı.

TÜRSAB’DA BİRLİK VURGUSU YAPILDI

Katılımın yoğun olduğu genel kurul İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Divan heyetinin oluşturulmasıyla birlikte başkan adaylarının konuşmalarına geçildi. Kürsüye ilk olarak Başkan Adayı Kerim Yılmaz çıktı. Yılmaz’ın ardından Kerim Sarıkaya kürsüde yerini aldı ve oy kullanacak delegelere seslendi. Kürsüye son olarak Bilal Korkmaz çıktı. Yapılan konuşmaların ana temasında birlik ve beraberlik vurgusu vardı. TÜRSAB’ın hak ettiği değeri görmesi için adaylar projelerinden bahsetti ve seçimin Alanya için hayırlı olması temenni edildi. TÜRSAB Alanya BTK seçimleri Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından da canlı olarak izleyicisiyle buluştu. Oy kullanan üyeler hangi adayı neden desteklediklerini Dim TV’ye (dimtv.tv) anlattı. Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. İlk oyları başkan adayları kullandı.

TÜRSAB ALANYA BTK ‘KORKMAZ’ DEDİ

Oy kullanma işlemi saat 18.00 itibariyle sona erdi. 225 delegenin 187’si oy kullandı. Katılım bazında bu rakam TÜRSAB tarihinde bir rekor olarak adlandırıldı. Sandıklar büyük bir heyecanla açıldı. Zarflardan çıkan oylar teker teker sayıldı ve 80 oyla mevcut başkan Bilal Korkmaz yeniden TÜRSAB Alanya BTK Başkanı oldu. 187 oyun 4’ü geçersiz sayılırken, Kerim Sarıkaya 74 oyla sandıktan çıkan 2’inci isim oldu. Bir diğer Başkan Adayı Kerim Yılmaz ise 29 oy aldı. Sayım işleminin ardından TÜRSAB Alanya BTK Başkanı olarak güven tazeleyen Bilal Korkmaz “Seçim sona erdi. Hepinizin başkanı olacağım. Bundan sonra birlik zamanıdır” dedi. Divan tarafından başkan adaylarının 3’ü de kürsüye davet edildi ve birlik çağrısının ardından tebrik seremonisine geçildi.