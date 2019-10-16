Alanya TÜRSAB seçimlerinde listeler belli oldu
Alanya TÜRSAB'ta 3 adayın katıldığı seçimde listeler belli oldu. Başkan adayları Bilal Korkmaz, Kerim Yılmaz ve Kerim Sarıkaya'nın yönetim kurulu aday listeleri şu isimlerden oluşuyor.
TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Şube Başkanlığı için seçim heyecanı başladı. Son dakika bilgisine göre adayların listeleri şu isimlerden oluştu:
KERİM YILMAZ’IN LİSTESİ: (Mavi liste)
ASİL Üyeler:
Hüseyin Kahya
Hülya Hanzade
Abdullah Yılmaz
İsa Gölgelen
Erdoğan Kıvcı
Bilal Zafer
YEDEK Üyeler:
Davut Bozkurt
Zinar Çakar
Yasemin Gün
Mehmet Kazım Tutum
Faik Keskin
Ali Bacaksızoğlu
Selçuk Saraç
KERİM SARIKAYA’NIN LİSTESİ: (Beyaz Liste)
ASİL Üyeler:
Cengiz Topçu
Bülent Elbeller
Kemal Karataş
Hilmiye Soysüllü
İbrahim Yüksel
Önder Çekiç
YEDEK Üyeler:
Süleyman Çelik
Mustafa Erkut
Mustafa Karakoyunlu
Ümit Saygılı
Abdullah Çelik
BİLAL KORKMAZ’IN LİSTESİ: (Kırmızı Liste)
ASİL Üyeler:
Hilmi Uysal
Hüseyin Yaman
Kemal Bozkurt
Mehmet Yücesan
Halil Toksöz
Mesut Adaçay
YEDEK Üyeler:
Mustafa Malçı
Ahmet Yücel
Erhan Demirtaş
Bilal Yıldırım
Emin Ersavaş
Mevlüt Karaduman
Durmuş Ali Gültekin
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
|İmsak
|05:40
|Güneş
|06:59
|Öğle
|12:48
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:27
|Yatsı
|19:41
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2