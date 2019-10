FESTİVALE Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Alanya Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Yatçılar Kooperatifi, Alanya Çevre Koruma ve Dayanışma Derneği (ALKOD), Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi ve Esnaf Odası da destek veriyor. Daha önce birlikte Ramazana Mesaj, Kuşlara Bir Damla Umut ve Bilim Seferberliği projelerini hazırlayan Fatma Ayan ve Yasemin Arı Gürel, 26-29 Ekim tarihlerinde Alanya’da Şehirler ve Kokular Projesi kapsamında büyük bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. 26 Ekim Cumartesi saat 10.00’da İskele Şelale Meydanı’nda başlayacak festivalde, şehirler kokularıyla birlikte anlatılacak. Gürel, Anadolu’nun tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve her kültürün kendisine has kokularla anıldığını belirterek, projenin çıkış amacını anlattı. Gürel, “Hitit Uygarlığından başlayan koku serüveni, Osmanlı’da buhurculara oradan da modern kentlerin kokularına kadar devam ediyor. Bu yolculuk sırasında her gün tükettiğimiz Türk kahvesinin kokusundan Osmanlı döneminde kullanılan amber, mür ve misk kokularına kadar çok geniş bir yelpazede farklı kokuları deneyimlemeniz mümkün. Tarihte bulunan güzel kokular kadar günümüz kent yaşantısının itici kokuları da şehirler ve kokular projemizi oluşturmamıza neden oldu. 81 şehrin kendine ait olan kokularını tanıtmak ve bunları bir sergide sunmak istedik” dedi. Projenin diğer önemli bir yönünün köyleri, kasabaları, şehirleri dışına çıkmayan öğrenciler için farklı kültürler, insanlar, coğrafyalarla tanışma imkanı sunmak olduğunu belirten Yasemin Gürel, “Öğrencilerin kimi denizi ilk kez görecek, kokusunu duyacak. Festivalle 26 Ekim’de Alanya Türkiye kokacak, 81 ilden gelenler Türkiye’nin farklı seslerini, kokusunu Alanya’dan hep birlikte yayacak” dedi.