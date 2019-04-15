‘Alanya tropikal meyve cenneti olabilir’

İŞLETME adına DİM TV’ye açıklamada bulunan Servet Uzun, Alanya’nın yeni yeni tanıştığı birçok tropikal ürünü tanıttı. Uzun, “Burada yaşıyor olduğumuz için çok şanslıyız. Topraklarımız öyle bereketli ve iklimimiz öyle uygun ki dünyanın birçok yerinde bulunmayan meyveleri burada yetiştirmek mümkün oluyor.” dedi.

Süs bitkilerinin birçok çeşidini de barındıran Flora Garden’ın yetkilisi Uzun, “En çok begonvil satışımız oluyor. Begonvil bitkisi Türkiye’nin her yerinde yetiştirilebiliyor.” dedi.

“KAHVE AĞACI VE EJDER MEYVESİ ÜRETİMİ ÇOĞALACAK”

Son zamanlarda sık tercih edilen bitkilerden olan kahve ağacının Alanya, Gazipaşa ve Anamur bölgelerinde yetiştirilmeye müsait olduğunu belirten Uzun, Türkiye’de yeni tanınan bir meyve olan ejder meyvesi için, “Üretimi gittikçe çoğalacak. Açık alanda da yetiştirilebiliyor, sera içerisinde daha verimli meyve verebiliyor.” ifadelerini kullandı.

“DÜNYANIN EN ŞANSLI BÖLGESİNDEYİZ”

Servet Uzun, “Alanya gerçekten dünyanın en şanslı bölgelerinden. Çünkü tropikal meyvelerin birçoğu Alanya’da yetişebiliyor. Brezilya’da, Tayland’da, Latin Amerika’da ve birçok ülkedeki tropikal iklimde yetişen meyveler Alanya’mızın iklimine uyum sağlayabiliyor. Bizler de daha çok çeşit getirmek için emek sarf ediyoruz. Alanyalıları yeni bitki ve meyvelerle tanıştırmayı amaçlıyoruz.” dedi.