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Alanya Triatlonu nefesleri kesti

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Uluslararası Alanya Triathlon Yarışı bugün yapıldı. Yaş grubu uzun mesafede 40, yaş grubu kısa mesafede 57 ve yaş grubu takım yarışlarında 8 sporcunun yarıştığı organizasyon, başından sonuna kadar büyük bir heyecan yaşattı

Alanya Triatlonu nefesleri kesti

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 27. Uluslararası Alanya Triathlon Yarışı bugün yapıldı. Yaş grubu uzun mesafede 40, yaş grubu kısa mesafede 57 ve yaş grubu takım yarışlarında 8 sporcunun yarıştığı organizasyon, başından sonuna kadar büyük bir heyecan yaşattı

30 Eylül 2017 Cumartesi 16:02
Alanya Triatlonu nefesleri kesti
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ALANYA Triatlonu'nda yaş grubu kısa mesafe startı saat 08.00'da verildi. Yaş grupları kısa mesafede 16-19 erkek, 20-29 erkek, 30-39 erkek, 40-49 erkek, 50-59 erkek, 60+ erkek, 16-19 kadın, 20-29 kadın, 30-39 kadın, 40-49 kadın, 50-59 kadın kategorilerinde yarışıldı. Bitiş noktasına ilk gelen isim 59 dakika 52 saniye ile Alanya'mızın yetiştirdiği sporcu Emirhan Altıntaş oldu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından startın verildiği yaş grubu uzun mesafede 20-29 erkek, 30-39 erkek, 40-49 erkek, 50-59 erkek, 60+erkek, 20-29 kadın, 30-39 kadın ve 40-49 kadın kategorilerinde yarışıldı. Uzun mesafede rakiplerini geride bırakarak 2 saat 3 dakika 54 saniye ile birinci Zülfü Karabulut oldu.

ÖDÜLLER PROTOKOL DAĞITTI
Yaş grubu takım yarışlarına 8 sporcu katıldı. Eski Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı Hamdi Güneş’in de içinde bulunduğu Antalya Triathlon Spor Kulübü Team takımı birinci, Alanya Kaptan Hotels Team Takımı ikinci ve Angel Team takımı üçüncü oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Triathlon Federasyonu Başkanı İsa Tamer Çelik, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Kula, Tunahan Kasapoğlu, Nazmi Yüksel, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Çelikkollu, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur ve Organizasyon Sorumlusu Mehmet Zafer Peker verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya Belediyesi27. Uluslararası Alanya Triathlon Yarışı
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