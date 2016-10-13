Alanya Triatlon'a hazır

ALANYA Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantıya Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Hamdi Güneş, Alanya kaymakamı Hasan Tanrıseven, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ile sporcular katıldı. Toplantıda önce konuşan Tamrak, bu yıl Alanya’da Triatlonun 26'sının gerçekleştirileceğini söyledi.

'ALANYA'DA 2 FARKI YAŞAYACAĞIZ'

Federasyon Başkanı Güneş de, "Alanya’da bu girişimi başlatanlara teşekkür ediyorum. Alanya’da bu sene 2 fark yaşayacağız. Aquatlon’un finalini Alanya’da yapacağız. Bu Türkiye’de Triatlonun gelişimine katkı sağlayacak. İkincisi Avrupa Triatlon Finali Alanya'da yapılacak. Alanya Triatlon’u büyük bir çabayla yapılıyor" şeklinde konuştu.

'ALANYA'NIN MARKA DEĞERİNİ ARTTIRIYOR'

Başkan Yücel de, "Belediye olarak diğer kurumların da desteğiyle Triatlon hazırlıklarını tamamladık. 350 sporcu şu ana kadar ön kayıt yaptırdı. Dünyaca ünlü spor organizasyonunun Alanya’da yapılması Alanya’nın marka değerini arttırarak, ekonomik girdi sağlıyor" diye konuştu.

'ALANYA SPORUN BAŞKENTİ OLMA YOLUNDA İLERLİYOR'

Kaymakam Tanrıseven de, "Alanya ve Triatlon özdeşleşmiş, iç içe geçmiş. Alanya yılda 80 bin yerli ve yabancı sporcu ağırlayarak sporun başkenti olma yolunda ilerliyor. bu hafta sonu gayet güzel bir etkinlikle Triatlonu gerçekleşeceğiz" dedi.

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