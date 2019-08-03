Alanya trafiğine yeni çözüm: Artık kırmızı ışıklarda...

Alper Kutay

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya içinde özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki sinyalizasyon lambalarını ‘Yeşil Akış’a uygun hale getirdi. Kent içinde trafiğin en yoğun olduğu noktalardaki kırmızı ve yeşil ışık süreleri sürücü ve yayalardan gelen talep doğrultusunda yeniden ayarlandı. Kale Market ile Türkmenbaşı kavşakları arası, Alanya Lisesi, Bostancıpınarı ve Mola Kavşağı arası, Çimen Otel ile Büyük otel kavşakları arası 40 kilometre hızla yeşil dalga uygulaması yapıldı. Yalı Taksi kavşağı trafik lambalarının görünürlüğünün arttırılması amacıyla yeni direk ve oto ünite montajları yapıldı. Mersin istikametine gidişteki araçların bekleme süreleri azaltılarak yol akışı karşılıklı verilecek şekilde ayarlandı. Özellikle Büyük Otel ve Mola Kavşağı’ndaki yaya geçişleri yeniden düzenlenerek hem sürücü hem de yayaların güvenli geçişleri sağlandı.

KIŞ AYLARINDA YENİ DÜZENLEME YOLDA

Yaz ayları gece 01.00 ile 05.00 arası fasılalı geçişe alındı. Bu sürenin kış ayları için tekrar düzenleneceği belirtildi. Atatürk Bulvarı ile Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki kavşak kontrol cihazları son teknoloji ile donatılmış olan ve kavşak üzerinde her türlü değişimi daha rahat yapmaya yarayan merkezi kontrol birimleriyle yenilendi. Büyük Otel Sokağı, Çimen Otel, Hal Kavşağı ve Yalı Taksi civarındaki sinyalizasyon lambalarının kırmızı ışıkta bekleme süresi azaltılırken, yeşil ışıkta geçme süresi uzatıldı. Sürücülerin beklemekten ötürü en çok korna çaldığı ve şikayetlerin arttığı noktalardan biri olarak dikkat çeken Yalı Taksi civarındaki trafik lambasında bekleme süresi 30 saniye, geçiş süresi 40 saniye, sola dönüş süresi ise 15 saniye olarak yeniden ayarlandı. Bekleme ve geçiş sürelerinin yeniden ayarlanmasıyla sürücü ve yayaların şikâyetlerinin azalacağı ve trafik akışının rahatlayacağı belirtildi.