Alanya THK'da baskın seçim kararı

THK Genel Merkezi, genel kurula ilişkin itirazlar üzerine, kurumun tüzüğünde yazan, genel kurulun duyuru şeklini bile yeterli bulmayarak, çeşitli gerekçelerle kongreyi onaylamadı. Genel kurulu onaylamadığını bildirmesinin ardından şube yöneticilerine “eski yönetim kurulu görevine devam edecektir. Olaganüstü genel kurul zorunlu değildir” diyen THK Genel Merkezi yöneticileri, kendileriyle çelişti ve Ankara’dan Alanya Şubesi için genel kurul kararı aldı. THK Genel Merkezi, Ankara’da aldığı baskın seçim kararı ile Alanya Şubesi’ni genel kurula zorladı. THK Genel Merkezi yaptığı bu operasyonu, Teşkilat ve Şubeler Müdürü’nü Alanya’ya göndererek yönetti. THK’nin karar defterini şube dışına götüren görevli, daha önce Alanya Şubesi’ne her hangi bir müracatta bulunmayan 115 kişiyi aynı anda genel merkez onayı ile üye olarak kaydetti. Olaganüstü genel kurul kararı da yine Genel Merkez tarafından alındı. THK Alanya Şube yönetiminin hiçe sayıldığı bu süreçte şube yöneticilerinin maruz kaldığı davranış mobbing olarak yorumlandı.

Genel Merkezce görevlendirilen kişilerce yazılan kararın Alanya Şubesi’nce imzalanması istendi. Baskın kongrenin yapılmasıyla görevlendirilen şubeler müdürü, Alanya’da, THK kongresinin iptalini isteyen ve kongreye aday olmayı planlayan kişilerle görüşmeler yaparak bunu sosyal medyadan paylaşması ile de kongre sürecine gölge düşürdü. THK tüzüğünde yer alan itirazları karara bağlama ve olaganüstü kongre yapma usul ve yöntemleri de genel merkezin baskın tutumu ile tartışmalı hale geldi. THK’nın son dönemlerde yaşadığı ekonomik dar boğaz ve zaman içinde bir çok şubeyi kapatma yönündeki eğilimleri ise Türkiye genelinde kafaları karıştıran bir durum oldu.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 13:02