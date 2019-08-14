Alanya THK sınıfta kaldı

GEÇMİŞ yıllarda yapılan düzenli organizasyonla yaylalar, kırsal ve merkez mahallelerde dolaşan THK araçları vatandaşların deri bağışını topluyordu. Bu yıl ise sadece Çıplaklı Mahallesi’ndeki kesim merkezinde bir THK aracı vardı ve sadece 1 noktada deri toplandı. 2017 yılı ve daha önceki yıllarda yaklaşık 15 bin derinin toplandığı Alanya’da THK bu yıl kaç deri toplandığını bile açıklayamadı. Kurban derisi bu yıl sokaklarda kokmaya terk edildi. Daha çok diyanet vakfı ve özel izinli firmalar toplama merkezine gelen bağışları aldı. Türk Hava Kurumu’nun Alanya Şubesi bayram süresince de çalışmadı. Bağış yapmak isteyenler kurumun 513 3966 numaralı telefonunu aradığında cevap alamadı. THK Alanya Şubesi de bayram boyunca kapalıydı ve hiç açılmadı. THK Alanya Şubesi’nin bir süredir kapalı olduğu, genel merkez tarafından atanan yönetimin istifa ettiği, halen kimin başkan ya da yönetici olduğunun bilinmediği kurumda genel merkezin önümüzdeki günlerde kongre yapacağı öğrenildi. Öte yandan, Alanya’dan toplanan 3 tır kurban derisinin işlenmek üzere Isparta’ya gönderildiği bildirildi. Deri işletmecisi, Gür dericilik sahibi Ahmet Gür, bayramın ilk iki günü gelen deri bağışlarını Çıplaklı’da belirlenen alanda topladı. Deriler önce tuzlandı, ardından kamyona yüklendi. Geçen senelerden farklı olarak bu yıl daha çok büyükbaş hayvan kesildiğini belirten Ahmet Gür, “Deriyi zarar vermeden fabrikaya gönderebilirsek milli servetimizi korumuş olacağız” dedi.