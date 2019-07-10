'Alanya Teleferik'te fiyatı encümen belirliyor': Karara böyle şerh konulmuş

Ceren ŞAHİN - ÖZEL HABER

ARAPSAÇINA dönen Alanya Teleferik’in fiyat tarifesine ve tartışmalara ilişkin Alanya Belediyesi sessizliğini korurken, dün bir meclis kararı ortaya çıktı. Alanya Belediyesi’nin şubat ayında gerçekleşen meclis toplantısında gündem dışı sunulan ve oy birliği ile kabul edilen bir madde gereğince, teleferik tarifesinin belirlenmesinde yetkinin, ilgili şartın yerine getirilmesi koşuluyla Alanya Belediye Encümeni’ne verildiği öğrenildi. Yani kabul edilen meclis kararına göre Alanya Belediye Encümeni tarafından teleferik tarifesinin belirlenmesi ve şirkete sunulması, şirketin de kabulü ile bu fiyatın sabit olarak uygulanması yasal olarak mümkün.

İŞTE TELEFERİK SÖZLEŞMESİNİN MADDELERİ

Alanya Belediyesi eski Başkanı Hasan Sipahioğlu döneminde yapılan 2012 yılı Haziran ayı 75 Karar No’lu meclis toplantısında, imza altına alınacak teleferik sözleşmesi meclise sunularak kabul ediliyor. Sunulan teleferik sözleşmesinin 6’ncı maddesinde ücretlendirmeyle ilgili “Yıllık bilet fiyatlarının halk otobüsü bilet fiyatlarındaki artış oranına göre arttırılması” yönünde bir ibare yer alıyor. Teleferik sözleşmesinin maddeleri tam olarak şu şekilde:

- Normal Bilet 9.00 TL. (KDV dahil) olması.

- Kimliğini ibraz etmek üzere öğrencilere yüzde 50 indirim uygulanması.

- Yasanın kabul ettiği engelli vatandaşlara yüzde 50 indirim uygulanır.

- T.C. vatandaşı olup, 65 yaş üzerinde olanlara yüzde 50 indirim uygulanır.

- Şehit aileleri ve gazilerden ücret alınmaması.

- 20 kişi dahil ve üzeri gruplara yüzde 50 indirim uygulanır.

- Bilet fiyatlarında işletici firmaya yüzde 20’ye kadar (+,-) fiyat düzenlemesi için yetki verilmesi.

- Yıllık bilet fiyatlarının halk otobüsü bilet fiyatlarındaki artış oranına göre artırılması.

- Yıllık alınacak olan ücretin yıllık cironun en az yüzde 2’den aşağı olmaması.

- İhalede tekliflerin ciro payı üzerinden yapılması,

- Yıllık sabit kira bedeli olarak 60.000 (Altmış bin) TL alınması ve yıllık kira artışının ÜFE oranında yapılması.

- 2886 sayılı İhale Kanununun 64. Maddesi gereğince teleferik tesisinin turizm amaçlı olması nedeniyle 20 yıl süre ile işletici firma lehine ayni hak tesis edilerek kiraya verilmesi, inşaat süresinin Anıtlar Kurulunun izninden itibaren en fazla 1 (bir) yıl olması ve bu sürenin de 20 (yirmi) yıllık kira süresinin içinde olması.

- Teleferik ile kaleye çıkıp otobüs ile inmek isteyenleri ve teleferik ile kaleye çıkmak istemeyenleri taşımak için teleferiği işletici firmanın belediyenin belirleyeceği tip ve modelde 4 adet otobüs alınması.

- Teleferik ile ilgili ihalenin yapılması için Belediye encümenine yetki verilmesi.

- Gereği için Kararın Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne tevdiine.

‘BELİRSİZLİĞİN NEDENİ BU KARARDIR’

Alanya Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz dönem meclis üyelerinden olan CHP’li avukat Erdoğan Toktaş, Yeni Alanya’ya yaptığı açıklamada “Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yönetimi tarafından meclise gündem dışı sunulan madde kapsamında, daha önce Hasan Sipahioğlu döneminde yapılmış olan teleferik sözleşmesinin ücretlendirmeyle ilgili 6. maddesinin değiştirilmesini istediler. Sözleşmede bulunan ‘20 kişi dahil ve üzeri gruplara yüzde 50 indirim uygulanır’ cümlesini iptal ettiler. Yanı sıra ‘Yıllık bilet fiyatlarının halk otobüsü bilet fiyatlarındaki artış oranına göre arttırılması’ cümlesini de ‘Yıllık bilet fiyatlarının Alanya Belediyesi’nce belirlenmesi’ şeklinde değiştirilmesini talep ettiler. Yani bilet fiyatlarının Alanya Belediyesi’nce belirlenmesi yönünde bir karar almak istediler. Biz de CHP Grubu olarak bu talebe yüklenici firmanın yazılı talebi olmadan, sözleşme hükümlerinin tek taraflı değiştirilemeyeceği yönünde sunduğumuz gerekçe ile itiraz ettik. Onlar da bize ‘Sözlü olarak söz verdiler, biz kendi aramızda anlaştık’ dediler. Ben de ‘Sözle olmaz bu işler, dosyaya yazılı belge sunsunlar, belediyenin belirleyeceği fiyatı kabul edeceklerine dair yazılı olarak beyan etsinler’ dedim. Koyduğumuz bu şartla birlikte de karar oy birliği ile kabul edildi. Zaten günlerdir tartışılan ve kamuoyu önünde belirsizlik yaratan da bizim şerh verdiğimiz bu meclis kararıdır" ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2019, 23:12