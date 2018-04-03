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Alanya Teleferik'te yeni fiyat tarifesi

Geçen yıl hizmete giren Alanya Teleferik'te, Vali Karaloğlu'nun talimatının ardından yeni fiyat tarifesi uygulanmaya başlandı

Alanya Teleferik'te yeni fiyat tarifesi

Geçen yıl hizmete giren Alanya Teleferik'te, Vali Karaloğlu'nun talimatının ardından yeni fiyat tarifesi uygulanmaya başlandı

03 Nisan 2018 Salı 21:57
Alanya Teleferik'te yeni fiyat tarifesi
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MART ayı içerisinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve çok sayıda katılımcının iştirakıyla gerçekleşen 'Alanya Kalesi Değerlendirme Toplantısı'nda Vali Karaloğlu’nun 18 TL’lik teleferik ücretini yüksek bulması sonucu talep ettiği 15 TL’lik fiyatlandırma uygulamaya geçti. Bilindiği üzere teleferik açıldığı ilk dönemde 20 TL’lik fiyatıyla eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamamış, daha sonra fiyatı 18 TL’ye düşürülmüştü. Konu hakkında Dim TV’ye (dimtv.tv) özel açıklamalarda bulunan Teleferik A.Ş. Ticaret Müdürü Oğul Atasoy "Mart sonunda Antalya Valimiz sayın Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Menderes Türel'in de katılımıyla gerçekleştirilen 'Alanya Kalesi Değerlendirme Toplantısı'nda Alanya Kalesi hakkında kritik tavsiye kararları alındı. Bu kararlar bağlamında sayın Valimizin de ricası üzerine Alanya teleferik olarak afişe fiyatımız üzerinden bir indirim yaptık. Tam bilet fiyatımızı 15 TL'ye düşürdük. Bu bizim Alanya Kalesi'yle ilgili yaptığımız fedakarlıklardan sadece biri. Daha önce de Alanya Kalesi'ne, Ehmedek kapısından başlayarak Süleymaniye Cami'sine kadar olan yolların iyileştirilmesi, aydınlatma ve işaretleme çalışmalarının yapılması gibi çalışmalarla 1,5 milyonun üzerinde bir yatırım yaptık. Bu yatırımı yaparken sadece Alanya teleferiği düşünerek değil, Alanya Kalesi'nin canlanması, buraya daha çok insanın gelmesi, Alanya turizminin hareketlenmesi, gelen insanların Alanya Kalesi'ni ve Selçuklu eserlerini görmelerinin önemini düşündük. Sonuçta Alanya için olan şey, Alanya teleferik için de iyidir. Ayrıca bu toplantıda çıkan tavsiye kararlardan 'Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi'nin alacağı Alanya Kalesi'nin daha çok yaya trafiği için kullanılması, araç trafiğinin kısıtlanması uygulamasını da bekliyoruz. Bunlar da gerçekleştikten sonra yapılan bu uygulamanın daha uzun süreli olacağını düşünüyorum. İndirim ne zamana kadar devam edecek bilemiyorum. Bunu bize zaman gösterecek" diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaVali Karaloğl
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