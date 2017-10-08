Alanya Teleferik'in resmi açılışı 11 Ekim'de

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın 37 yıllık rüyası olan Alanya Teleferik'in resmi açılışının 11 Ekim Çarşamba günü saat 15.00’de gerçekleşeceğini bildirdi. Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde hizmet vermeye başlayan teleferiğin kısa sürede Alanya turizmi ve sosyal hayatına ciddi katkılar sunduğunu belirten Başkan Yücel, "Yerli yabancı herkesin büyük beğenisini kazanan, Alanya'nın güzelliğine farklı bir bakış açısıyla yeni güzellikler kazandıran teleferiğin açılış törenine tüm vatandaşlarımız davetlidir" dedi. Açılışa Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılması bekleniyor.