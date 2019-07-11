Alanya Teleferik'e tepkiler sürüyor: 'Bu tarife hukuksuz'

Ceren ŞAHİN - ÖZEL HABER

ARAPSAÇINA dönen Alanya Teleferik’in fiyat tarifesine ve tartışmalara ilişkin Alanya Belediyesi sessizliğini korurken, fiyat tarifesinin Alanya Belediye Encümeni’nce belirlenmesinin önünü açan meclis kararını Yeni Alanya ortaya çıkardı.

Alanya Belediyesi’nin şubat ayında gerçekleşen meclis toplantısında gündem dışı sunulan ve oy birliği ile kabul edilen bu karar gereğince, teleferik tarifesinin belirlenmesinde yetkinin, ilgili şartın yerine getirilmesi koşuluyla Alanya Belediye Encümeni’ne verildiği öğrenilmişti. Yani Alanya Belediye Encümeni tarafından teleferik tarifesinin belirlenmesi ve şirkete sunulması, şirketin de kabulü ile bu fiyatın sabit olarak uygulanması şubat ayından bu yana yasal olarak mümkün.

2019 YILI ŞUBAT AYI ÖNCESİ VE SONRASI

Peki, sözleşmenin değiştirilen maddesi neyi öngörüyordu? Alanya Belediyesi eski Başkanı Hasan Sipahioğlu döneminde yapılan belediye meclisinin 2012 yılı Haziran ayı meclisinde, imza altına alınacak teleferik sözleşmesinin maddeleri sunulmuş ve 6’ncı maddesinde ücretlendirmeyle ilgili ‘Yıllık bilet fiyatlarının halk otobüsü bilet fiyatlarındaki artış oranına göre arttırılması’ yönünde bir ifade kullanılmıştı. 2019 yılı Şubat ayına kadar sözleşme kapsamında teleferik tarafından uygulanan bu madde, meclis kararıyla ‘Yıllık bilet fiyatlarının Alanya belediye encümenince belirlenmesi’ şeklinde değiştirildi.

ESKİ SÖZLEŞMEYE GÖRE BİLET FİYATLARI

2019 yılı Şubat ayı öncesinde, sözleşmenin değişikliğe gidilen 6’ıncı maddesi gereği teleferik fiyatları güncel otobüs ücretlerinin maksimum 6 katı oranında olabiliyor, yine sözleşmenin aynı maddesine göre 6 katı ilkesi uygulandıktan sonra bilet fiyatlarında işletici firmaya yüzde 20’ye kadar (+,-) fiyat düzenlemesi için belediyenin oluru ile yetki veriliyordu.

Alanya’da güncel otobüs ücretleri an itibariyle 3 TL. Peki, sözleşme maddesi değiştirilmeden önce teleferiğin en düşük ve en yüksek ücretleri ne kadar olabiliyordu?

EN DÜŞÜK

- 3 TL (Güncel otobüs ücreti)x6 = 18 TL, yüzde 20 altı (-3,6 TL) = 14,4 TL

EN YÜKSEK

- 3 TL (Güncel otobüs ücreti)x6 = 18 TL, yüzde 20 üstü (+3,6 TL) = 21,6 TL

ŞİMDİ 28 TL

Alanya Teleferik’in belediye encümeni tarafından belirlenen günümüz fiyatı ise 28 TL. Sözleşmenin değiştirilmeden önceki maddesi uyarınca en düşük 14,4 TL, en yüksek 21,6 TL olabilen teleferik fiyatının, madde değişikliğinden sonra 28 TL olarak güncellenmesi de göze çarpıyor.

FİYAT TARİFESİNDE ‘ALANYALI'YA 10 TL’ YOK

Öte yandan çıkan haberlerin üzerine MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan tarafından açıklanan ve encümence alındığını ifade ettiği ‘Alanyalı'ya 10 TL’ kararının Alanya Teleferik’te ve internet sitesinde yer alan fiyat tarifelerinin hiçbirinde olmayışı da dikkat çekiyor. Türkiye’nin farklı yerlerinde mesafesi kat be kat uzun olan teleferik hatlarıyla kıyaslandığında fahiş fiyat tarifesiyle fark yaratan Alanya Teleferik’te son durumun ne olduğu ise hala muamma ve resmi bir açıklama yapılmış değil.

ALANYASPOR’A VERİLEN SÖZ TUTULMADI

Alanya Teleferik açılırken Alanyaspor’a destek olmak amacıyla Alanya Belediyesi tarafından bilet ücretinin 1 TL’sinin kulübe verileceği yönünde bir söz verilmişti. Lakin bu söz yerine getirilmedi. Arapsaçına dönen teleferik fiyatlarına ilişkin yapılan açıklamalarda bilet ücretlerinin 1 TL’sinin Alanyaspor’a verildiği ifadeleri yer bulurken, yapılan araştırmalar sonucu Alanyaspor’un herhangi bir bedel almadığı bildirildi. 1,5 yıl evvel verilen lakin tutulmayan sözün üzerine geçtiğimiz ocak ayında konunun yeniden gündeme geldiği belirtildi. Alanya Belediyesi tarafından Ocak ayından itibaren teleferik tarafından bilet ücretlerinin 1 TL’sinin Alanyaspor’a verileceğinin söylendiği, yine verilmediği, bunun üzerine de geçtiğimiz günlerde yeniden bir bağış teklifinde bulunulduğu lakin Alanyaspor’un geriye dönük ödemeler yapılmadığı için bu bağışı kabul etmediği ortaya çıktı. Öte yandan 1 TL sözünün verildiği bir diğer kurum olan ve başkanlığını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in yürüttüğü Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'na (ALTAV) ise ALTAV tarafından açıklanan verilere göre toplamda 150 bin lira verildiği ifade edildi.

‘FİYAT HANGİ GEREKÇEYLE 28 TL YAPILDI?’

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim, sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda meclis kararını ve belediye encümeninde alınan 28 TL kararını değerlendirdi. Dim, paylaşımında “Alanya Teleferik'te sözleşmeye göre; halk otobüsü fiyatı 3 TL x 6 katı = 18 TL yüzde 20 altı (-3,6 TL) = 14,4 TL veya yüzde 20 üstü (+3,6 TL) = 21,6 TL olması gerekirken Belediye Encümeni hangi gerekçeyle bilet fiyatını 28 TL olarak belirliyor?” diye sordu.

‘YEREL YÖNETİM KAR AMACI GÜTMEMELİ’

Tüketici Hakları Derneği (THD) Alanya Şube Başkanı Cemal Şencan, fahiş fiyatlarından ötürü halkın yararlanamadığı bir hizmetin yerel yönetim faaliyeti olamayacağına dikkat çekerek “21 lira bile çok. Asgari 15 lira olmalı. Hatta 6 yaşından küçük çocuklara 2,5 lira olmalı. Toplumun en alt kesimleri düşünülmeli. Yerel yönetimler bu tip hizmetlerde kar amacı gütmemeli. Maliyetini karşılayacak bir bedel belirlenmeli. Fiyatlar en alt gruba göre planlanmalı. Halk hizmetten yararlanamıyorsa, yalnızca parası olan biniyorsa, bu yerel yönetim faaliyeti değildir. Sosyal belediyecilik bu değildir. Sosyal belediye toplumun tümüne hitap eder. Hele ki ikametgahla teleferiğe daha düşük bir ücrete binilebilmesi yönündeki uygulamanın dünyada bir benzeri daha yok. Düşünüyorum, bunu adlandıramıyorum. Böyle bir şey olmaz, olamaz” dedi.

‘GEREKİRSE HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ’

Avukat Müge Gezginci ise, konuyu hukuki açıdan değerlendirdiği açıklamasında kararın hukuksuz olduğuna dikkat çekerek “Bir hukukçu olarak öncelikle söylemeliyim ki, tüm toplumu ilgilendiren bir irade beyanının yazılı olması gerekir. Söz uçar, yazı kalır. CHP’li meclis üyelerince de Şubat ayı meclisinde ifade edildiği üzere, Alanya Belediye Encümeni tarafından teleferik tarifesinin belirlenmesi, bu durumun şirketin yazılı kabulü ile mümkündür. Sözleşme, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan, koşullarına uyulması yasayla desteklenmiş olan karşılıklı irade beyanıdır. Kaldı ki bu durum, Anayasanın 90. maddesine, Türk Ticaret Kanunu’ndaki rekabet hükümlerine, eşitlik kurallarına, serbest piyasa koşullarına aykırıdır. Vatandaşlar arasında ayrımcılığa ve ötekileştirmeye yol açmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm şehir, ilçe, kasaba ve köylerinde kanunlar eşit olarak uygulanır. Şehirlerin farklı olması kanunların farklı uygulanacağı anlamına gelmez. Sonuç olarak eyalet sistemiyle yönetilmiyoruz, üniter devlet anlayışına tabiiyiz. Açıkçası bunu, Alanya’ya gelmek isteyen yerli ve yabancı turistlere nasıl izah edeceklerini merak ediyoruz. Hukuka aykırı bu karar, yargıya taşındığı takdirde iptal edilme ihtimali kuvvetle muhtemeldir. Böylelikle bu karara dayanak teşkil eden, Alanya Belediye Meclisi’nin bu konuda fiyat belirleme yetkisi de ortadan kalkacaktır. Belediye Meclisinin bu kararına karşı, her vatandaşın dava açma hakkı olduğundan bu konunun yargıya taşınacağı kesindir. Alanya’yı uluslararası turizmde küçük düşüren bu karara karşı gerekirse hukuki yollara başvuracağımızı ve takipçisi olacağımızı beyan ediyoruz. Bu süreçten sonra da fiyat tarifesini belirleme yetkisi sadece işleten şirkette olacağından, vatandaş yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalacaktır. Belediye Meclisi'nin yaptığı bu işlem kaş yaparken göz çıkarmaktan başka bir şey değildir” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2019, 23:26