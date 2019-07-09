Alanya Teleferik'e tepki yağmuru

Ceren ŞAHİN - ÖZEL HABER

YENİ Alanya’nın manşet haberleri üzerine Alanya Teleferik’te yürürlüğe giren Alanyalıya 10 TL fiyat uygulamasına tepkiler gelmeye devam ediyor. Alanya’da yaşayan 312 bin 319 kişiden, Türkiye’nin 81 ilinden gelerek Alanya’ya yerleşenlerin oranı yüzde 52.11 (162 bin 775) olarak açıklanırken, ikametgâhını getiren Alanyalıya 10 TL’lik fiyat tarifesine bu kez de hemşeri derneklerinin başkanları isyan etti.

‘BUNUN ADI AYRIMCILIKTIR’

Alanya Konyalılar ve Karamanlılar Derneği Başkanı Hüseyin Şahin “Fiyatlar gerçekten çok yüksek. Benim eşim Ordulu ve Ordu’daki teleferik kat be kat uzun bir mesafeye sahip olmasına rağmen 3’te bir fiyatı. Aslında en başında yap-işlet-devret modelinin sınıfta kaldığını söyleyerek, bir sistem eleştirisi yapmak gerekiyor. Özelleştirmeler çok masum gibi lanse edilse de, görüldüğü üzere halk için ciddi mağduriyetler yaratabiliyor. Belediyeler halkın haklarını gözetmekle yükümlü. Halk da bir turizm kentinde yalnızca Alanya’da ikamet edenleri kapsamıyor. Zira Alanya ekonomisinin lokomotifini turizm sektörü oluşturuyor ve herkes doğrudan veya dolaylı olarak turizmden ekmek yiyor. Uygulamaya konan bu tarifenin turizmi baltalayacağı, güvensizlik yaratacağı açıktır. Soruyorum, Ankara’dan, Konya’dan, İstanbul’dan, Erzurum’dan gelen yerli bir misafire bu durum nasıl anlatılabilir? Bize 10 lira ama size 28 lira mı diyeceğiz? Hiç adil değil. Hoş da değil. Bunun adı ayrımcılıktır, şehir milliyetçiliğidir. Alanya’da mevcut yönetime oy veren Konyalı yok mu, Trabzonlu veya Ankaralı yok mu? Bu insanların akrabaları geldiğinde teleferikte 3 katı fiyat tarifesi uygulamak vicdanlara sığar mı? Alanyalı olmayanın başı kel mi? Takip edebildiğimiz kadarıyla belediye tarafından resmi bir açıklama da yapılmış değil. Alanya Belediyesi tarafından bir an önce konuya ilişkin açıklık getirilmesi ve sözleşme koşullarının açıklanması gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘AYRI FİYAT UYGULAMASI YANLIŞ’

Alanya Karadenizliler Derneği Başkanı Mehmet Balıkçı “Bir tarafta 28 lira, diğer tarafta 10 lira oluşu bana göre adil değil. Örneğin ben geçtiğimiz gün Ordu’daydım. Ordu’daki 8 lira. Kim binerse binsin. İster Ordulu binsin, ister Van’dan gelen bir vatandaş binsin. Herkese eşit. Diyelim ki, Bursa’dan ablam gelse yanıma, bana 10 lira, ablama 28 lira. Ablam binmez teleferiğe mesela. İsyan eder yani, ‘Niye sana 10 lira da bana 28 lira’ diye. Hatta fiyat standardı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyla da sınırlı kalmamalı. Neticede Alanya’ya ve ülkemize gelen misafirlerimizin hepsi bizim korumamız altında. Yabancılara ayrı fiyat, Türklere ayrı fiyat uygulaması da çok yanlış. Yıllar önce Alanya’da farklı menüler vardı ve o yıllarda da bu çok tartışılmıştı. Tabii Ordu’daki teleferik belediye tarafından yapıldı. Burada yap-işlet-devret modeliyle yapıldığı için bir fiyat taahhüdü var galiba. Bilemiyorum. Teleferikle yapılan sözleşmenin ivedilikle açıklanması ve var olan bilgi kirliliğine son verilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2019, 23:54