Alanya Teleferik'e büyük tepki

Ceren ŞAHİN

ALANYA Teleferik tarafından uygulanan fiyat tarifesine tepkiler çığ gibi büyüyor. Yeni Alanya’nın, farklı mesafelere sahip teleferik hatlarıyla kıyaslayarak Alanya’da uygulanan fahiş fiyatları gözler önüne seren manşet haberi üzerine, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, haziran ayında alınan encümen kararı ile Alanya'da yaşadıklarına dair ikametgahlarını gösteren vatandaşlara teleferiğin 10 TL olduğunu açıkladı. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ise kararın kamuoyuna duyurulmamasını eleştirerek “Karar varsa neden duyurulmadı? Kaldı ki öğrendiğimiz kadarıyla karar yalnızca kale yaşayanlarını ilgilendiriyor” dedi. Netlik kazanmayan karara turizmcilerden de tepki geldi. ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu “Alanyalı ile Ankaralı'ya ayrı fiyatların uygulanması yanlış. Zira her ikisi de Türk vatandaşıdır. Eğer ekonomik açıdan bakıyorsak, Ankaralının aldığı asgari ücretle, Alanyalının aldığı asgari ücret de aynıdır” derken, Race Tour’un sahibi Mehmet Nedanlı ise “Peki, tur acentaları ne yapacaklar? Bu sorunun cevaplanması gerekiyor. Ya da yerli turistler ne olacak? İkametgahı burada olmayan fakat İzmir’den, Ankara’dan gelen misafirlerimiz yok mu? Turizmde krizin hakim olduğu yıllarda Alanya turizmini iç pazar ayakta tutmadı mı?” ifadeleriyle eğer bir karar alınacaksa kararın Türk vatandaşlarının tamamını kapsaması gerektiğine dikkat çektiler.

‘ALANYALI 10 LİRAYA BİNEBİLİR’

Teleferik fiyatlarına ilişkin yağan tepkiler üzerine ilk atak MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’dan geldi. Haberin üzerine açıklama yapan Başkan Türkdoğan, haziran ayı içerisinde gerçekleşen Belediye Encümeni toplantısında Alanyalıların ikametgahlarını göstermek kaydıyla teleferiğe 10 TL’ye binebilmesi adına bir karar alındığını iddia etti. Türkdoğan açıklamasında “Alanya’da ikamet eden bütün vatandaşlarımız Alanya Belediye encümenimizin aldığı karar doğrultusunda Alanya’da ikamet ettiklerini ibraz etmek kaydıyla 10 lira karşılığında Alanya teleferiğine binebiliyorlar. Gördüğünüz gibi bizler arkadaşlarımızla birlikte ikametlerimizi gösterdik ve 10 liradan biletlerimizi temin ettik” ifadelerini kullandı.

Türkdoğan'ın açıklamasına göre 10 TL kararının kamuoyuna duyurulmamış olması da dikkat çekti.

‘KARAR KALE YAŞAYANLARI İÇİN’

Konuya ilişkin ilk açıklama CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ’dan geldi. Başkan Karadağ “Edinmiş olduğumuz bilgilere göre, encümende alınan karar Alanya genelini değil, Alanya Kalesi’nde ikamet eden vatandaşları kapsıyor. Kalede yaşayan vatandaşlar ikametgahlarıyla birlikte teleferiğe geldiklerinde 10 TL üzerinden biletlerini alabiliyorlar. Encümende alınan kararın net bir biçimde kamuoyu ile paylaşılmaması ise olumsuz bir durumdur. Görüldüğü üzere konuya ilişkin bir bilgi kirliliği söz konusudur. Herkesin bildiği üzere sosyal belediyecilikte şeffaflık büyük bir önem arz etmektedir” dedi.

‘BÜTÜN TC VATANDAŞLARI EŞİTTİR’

Başkan Karadağ bütün Türk vatandaşlarının eşit olduğunun altını çizerek “Öte yandan kale yaşayanları için alınan karar isabetli bir karardır. Karar Alanya geneli için alındıysa da teleferiğe Alanyalıların 10 TL’ye binmesi, diğer TC vatandaşlarının ise 28 TL’ye binmesi de yanlıştır. Adaletsizliktir. Herkes eşit olmalıdır. 28 TL de son derece yüksek bir rakamdır” ifadelerini kullandı.

‘10 GÜNDE YÜZDE 70 ZAM GELDİ’

Teleferik gündemi şüphesiz ki tur firmalarını da yakından ilgilendiriyor. Alanya Kalesi safari turlarını tercih eden turistlerin en çok talep ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Alanya Kalesi’ne tur düzenleyen firmalar da fiyat artışlarından mağdur oluyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Race Tour’un sahibi Mehmet Nedanlı “Bizim acenta fiyatlarımız farklıydı. Fiyatlarımızın üzerine yüzde 50 oranında bir artış uyguladılar. Haftası dolmadan ilk fiyatın üzerinden yüzde 20’lik bir artış daha gerçekleştirdiler. Yani 10-12 gün içerisinde toplamda yüzde 70 oranında bir zam yansıttılar. Bu şahsi fikrimdir ki yalnızca Mehmet Nedanlı’yı bağlar. Ben zaten açıldığı günden bu yana bu projeyi protesto ediyorum. Bunun nedeni ise fiyatlar. Ben Orduluyum. Ordu’daki teleferiği biliyorum. Mesafesini ve ücretlerini biliyorum. Ordu’daki insan yoğunluğunu biliyorum, buradaki insan yoğunluğunu biliyorum. Hala da protesto ediyorum. Lakin bizler turist taşıyoruz. Tatil için Alanya’ya gelen yolcularımız olduğu gibi başka destinasyonlarda tatil yapan fakat Alanya’yı da günübirlik ziyaret eden misafirlerimiz de var. Örneğin bizim turlarımızda yolcularımızın yüzde 70’i Side’den geliyor. Gelen misafirlerimize Alanya’yı en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Neden? En iyi şekilde tanıtalım ki bir sonraki nesle faydası olsun. Misafirlerimiz tekrar tatile çıkma kararı aldıklarında ilk tercihleri Alanya olsun” ifadelerini kullandı.

‘YERLİ TURİSTLER NE OLACAK?’

Nedanlı, alındığı iddia edilen encümen kararına ilişkin eleştirilerini sunarak “Uygulanması düşünülen fiyat değişikliği Alanyalılar için elbette sevindiricidir. Lakin Alanya bir turizm kentidir. Turist de yolunacak kaz değildir. İnsanlar çok zor ayakta duruyorlar. Zaten misafirler otelden çıkmıyor, esnaf kan ağlıyor. Turist profilinde değişiklik var. İnsan sayısıyla bu işin yürümeyeceğini artık öğrenmemiz lazım. Az evvel de bahsettiğim gibi tur düzenleyen firmalar Alanya’nın tanıtımı için ellerinden geleni yapıyorlar. Peki, tur acentaları ne yapacaklar? Bu sorunun cevaplanması gerekiyor. Ya da yerli turistler ne olacak? İkametgahı burada olmayan fakat İzmir’den, Ankara’dan gelen misafirlerimiz yok mu? Turizmde krizin hakim olduğu yıllarda Alanya turizmini iç pazar ayakta tutmadı mı? Alanya’dan ekmek yiyoruz. Bunun için kan içiyoruz, içimizde tutuyor, sesimizi çıkarmıyoruz. Alanya’dan ekmek yiyen herkesten de aynı duyarlılığı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

‘İÇ PAZARIN TÜMÜNE HİTAP ETMELİ’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, uygulamanın yalnızca Alanyalılar için değil, iç pazara dönük bütün Türk vatandaşları için geçerli olması gerektiğini belirterek “Dünyada her ülke kendi vatandaşlarını korur. Birçok ülkenin de bu şekilde uyguladığını gördüm. Dünyanın her yerinde bir ülkenin vatandaşlarıyla, turistik amaçlı gelen misafirler arasında bir fiyat farkı mutlaka var ve olmalı da. Bu uygulanabilir, burada bir sıkıntı yok. Lakin Alanyalıyla, Ankaralıya ayrı fiyatların uygulanması yanlış. Zira her ikisi de Türk vatandaşıdır. Eğer ekonomik açıdan bakıyorsak, Ankaralının aldığı asgari ücret de, Alanyalının aldığı asgari ücret de aynıdır. İç pazarın tümünü kapsayan, bütün vatandaşlara aynı fırsat eşitliğini sunan bir uygulama hayata geçirilmelidir. Alanya’da turizmin içerisine girdiği kriz yıllarında, turizmde can simidimiz iç pazarın olduğunu unutmamalıyız. Dolayısıyla yalnızca Alanya halkını değil, Türkiye’nin tamamını kapsayan bir pozitif ayrımcılık daha mantıklı olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘FİYATLAR YABANCILAR İÇİN İDEAL’

Fiyatlara da değinen Dahaoğlu “Genel anlamda fiyatları değerlendirecek olursak, durum tartışmalıdır. Türk parasının döviz karşısında kaybettiği değeri göz önüne aldığımızda, 28 TL olarak belirlenen bilet fiyatının, turistler için düşük olduğu bile söylenebilir. Fiyat tarifesi yabancılar için idealdir. Lakin bahsi geçen ekonomik uygulamanın Türk vatandaşlarının tümünü içine alacak şekilde hayata geçirilmesi bu sorunu ortadan kaldıracaktır” dedi.

HERKES BU FİYATI KONUŞUYOR

1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü Başkanı Süleyman Türk "Rus grubu misafirlerime 'Alanya Teleferik 18 TL' demiştim, biri 'Dün bindik, 28 TL' deyince şaşırdım. İnternete baktım, evet 28 TL olmuş. Misafirlerimiz 'Neden bu kadar artmış?' diye sorunca, ben de 'Sizlerden yakın zamanda S400'leri alıyoruz, para lazım' dedim, güldük" dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2019, 00:07