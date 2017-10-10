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Alanya Teleferik bugün resmen açılıyor

Alanya turizmine yeni bir soluk getiren Alanya Teleferik'in resmi açılış töreni için geri sayım başladı. Başkan Yücel’in Alanya’ya kazandırdığı en önemli projelerden biri olan teleferik bugün 15.00'de açılıyor

Alanya Teleferik bugün resmen açılıyor

Alanya turizmine yeni bir soluk getiren Alanya Teleferik'in resmi açılış töreni için geri sayım başladı. Başkan Yücel’in Alanya’ya kazandırdığı en önemli projelerden biri olan teleferik bugün 15.00'de açılıyor

10 Ekim 2017 Salı 22:08
Alanya Teleferik bugün resmen açılıyor
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TELEFERİK Projesi'nin Alanya’ya farkındalık kazandırdığını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Vatandaşlarımız ve turistlere yeni ve farklı bir deneyim yaşatacağız. Bu yatırım dış turizme olduğu kadar iç turizme de büyük katkı sağlayacak” dedi. Toplam 900 metre hat uzunluğuna sahip olan ve 17 kabini bulunan teleferik, saatte 1.130 kişi, yılda ise 1 milyon yolcu taşıma kapasitesi ile hizmet verecek. 9 milyon Euro’ya mal olan Alanya Teleferik Projesi, geçtiğimiz Ağustos ayında tamamlanarak hizmete girdi. Bugün düzenlenecek resmi açılış töreni ile Alanya 37 yıllık teleferik hayaline kavuşmuş olacak.
'37 YILLIK RÜYA GERÇEK OLDU'
Vatandaşları Alanya Damlataş İstasyonu önünde gerçekleştirilecek resmi açılış törenine davet eden Başkan Yücel, “Alanya’nın 37 yıllık rüyası olan Alanya Teleferik’in resmi açılışını 11 Ekim Çarşamba günü (bugün) saat 15.00’de gerçekleştireceğiz" dedi. Geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde hizmet vermeye başlayan teleferiğin kısa sürede Alanya turizmi ve Alanya’nın sosyal hayatına ciddi katkılar sunduğunu belirten Başkan Yücel, "Yerli yabancı herkesin büyük beğenisini kazanan, Alanya'nın güzelliğine farklı bir bakış açısıyla yeni güzellikler kazandıran teleferiğin açılış törenine tüm vatandaşlarımız davetlidir" açıklamasını yaptı.

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Son Güncelleme: 11.10.2017 00:44
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAlanya TeleferikTeleferikBaşkan Yücel
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