Alanya tarihine yolculuk! Rumlar Alanya'yı nasıl yönetti

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp, sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 51 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 37. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Her hafta Alanya'ya dair çarpıcı konuları ele alan Alanyaca'da bu akşam neler var?

- Atatürk'ün 84 yıl önce Alanya'yı ziyaretinin öncesinde ve sonrasında neler yaşandı? Hangi aksilikler Atatürk'ün Alanya'da bir sabahçı kahvesi aramasına yol açtı? Atatürk Alanya'da neler yaptı? Alanya'ya kızgın mı ayrıldı?

- 1929-1934 yılları arasına ait Alanya Belediye Meclisi ve Encümen kararları defterleri nasıl, nerede bulundu? Bu defterlerde hangi ilginç kararlar vardı?

- Alanya 100 yıl önce Rumlar tarafından nasıl yönetildi?

- 1959 yılında iskele yolunun açılışı sırasında hangi olaylar yaşandı? Yol yapımında çalışan ameleler niçin gece çalışmak zorunda kaldılar?

- Alanya'ya cep telefonu hangi tarihte, nasıl girdi?

- Bir dönem yaşanan su problemi Alanya'yı nasıl Kerbela'ya çevirdi?

Bu soruların yanıt bulacağı Alanyaca, bu akşam saat 19.30'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar:

'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.

Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2019, 18:20