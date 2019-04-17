Alanya tarihine yolculuk Dim TV'de

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 51 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam ediyor. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 41. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Her hafta Alanya'ya dair çarpıcı konuları ele alan Alanyaca'da bu akşam neler var?

- Alanya Sofrası fikri nasıl doğdu? İlk Alanya Sofralarına kadınların dahil edilmemesinin nedenleri nelerdi?

- Alanya kültüründe küfür var mı?

- Alanya'nın Tevfik Hoca'sı, Alanya Araştırmacısı Tevfik Hacıhamdioğlu'nun alzheimerla mücadelesi ne aşamada?

- Alanya'da ev telefonuna yazılıp, 13 yıl telefon bekleyen kişi kimdi?

- Alanya'nın telgraf ve mektupla iletişim kurulan yılları nasıldı? Her kelimesi paralı olan telgraftan tasarruf etmek isteyenlerin buldukları ilginç çözümler nelerdi?

- TURSEM kurucularından Haluk Semiz'in "Acenta kurduk, turistik getiriyoruz ama turistler ölüyor. Kendimi suçlu hissediyorum" demesinin nedeni neydi?

- Merhum Alanya Nüfus Müdürlerinden Doğan Berberoğlu'nun, doktor oğlunun düğünündeki hazin vefatı nasıl gerçekleşti?

- Yakın tarihte olduğu gibi 1800'lü yılların Alanyasında da suç yoğunluğu vardı. O dönem hangi suçlar işleniyordu? Alanya adı, niçin her dönemde suçla anılır oldu?

- Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde 1960'lı yıllardan itibaren yoğun yaşanan kan davaları ve beraberindeki cinayetleri bitiren isim kimdi? Bu kişi, aralarında kan davası olan aileleri hangi yöntemle barıştırdı?

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır?

İşte o çok kolay yollar: 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 19:26