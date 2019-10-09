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Alanya tarihine yolculuk: Alanya sorun yumağı! Kim ne yapmalı?

Dim TV'de (dimtv.tv) Oğuz Korum ve Ferit Kesen'in  hazırlayıp sundukları Alanyaca programı, bu akşam saat  19.30'da izleyiciyi yine Alanya tarihinin  derinliklerine götürecek

GÜNCEL 09.10.2019, 17:59 09.10.2019, 18:04
Alanya tarihine yolculuk: Alanya sorun yumağı! Kim ne yapmalı?
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ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv)  Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve  Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in  birlikte hazırlayıp sundukları Alanyaca, bu akşam da  Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 52 yılında  yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve  Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına  taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları  saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 49. bölümüyle bu  akşam Dim TV ekranlarında olacak. 
ALANYACA'DA NELER VAR?
Avusturyalı'nın kale talanının ardından atılan ilk  adım, evinin kamulaştırılması kararı oldu. Sırada  hangi adımlar olmalı? Alanya, değerlerinin kıymetini  yaşarken bilen bir şehir midir? Yoksa öldükten sonra  mı bilir? MHP Meclis Grup Başkanı Mustafa Tuna "5  yıllık koşudan sonra dinlenmek hakkımız" dedi.  Belediyelerin dinlenme hakkı var mı? Thomas Cook’un  iflasını değerlendiren Antalya BŞB Başkanı Muhittin  Böcek "Bu konuda yerel yönetimlerin yapacağı pek de  bir şey yok" dedi. Oysa Antalya BŞB'nin yapabileceği  şeyler var. İşte örnekler... Alanya, yeniden hayata  tutunmak için uygun ilik bekleyen Alanyalı Şebnem Köseoğlu için ne yapmalı? Alanya denizlerinde can pazarı sürüyor. Bu yıl boğularak can veren turist ve vatandaş sayısı 50'ye yaklaştı. Bu boğulmaların önüne geçmek için neler yapılmalı? Alanyaca, bu akşam saat 19.30'da yine pek çok çarpıcı konu ile Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...   

DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

#Alanyaca programı #dim tv
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