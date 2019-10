Alanya tarihine yolculuk: Alanya sorun yumağı! Kim ne yapmalı?

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 52 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 49. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Avusturyalı'nın kale talanının ardından atılan ilk adım, evinin kamulaştırılması kararı oldu. Sırada hangi adımlar olmalı? Alanya, değerlerinin kıymetini yaşarken bilen bir şehir midir? Yoksa öldükten sonra mı bilir? MHP Meclis Grup Başkanı Mustafa Tuna "5 yıllık koşudan sonra dinlenmek hakkımız" dedi. Belediyelerin dinlenme hakkı var mı? Thomas Cook’un iflasını değerlendiren Antalya BŞB Başkanı Muhittin Böcek "Bu konuda yerel yönetimlerin yapacağı pek de bir şey yok" dedi. Oysa Antalya BŞB'nin yapabileceği şeyler var. İşte örnekler... Alanya, yeniden hayata tutunmak için uygun ilik bekleyen Alanyalı Şebnem Köseoğlu için ne yapmalı? Alanya denizlerinde can pazarı sürüyor. Bu yıl boğularak can veren turist ve vatandaş sayısı 50'ye yaklaştı. Bu boğulmaların önüne geçmek için neler yapılmalı? Alanyaca, bu akşam saat 19.30'da yine pek çok çarpıcı konu ile Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.