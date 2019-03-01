Alanya SYDV’den 24 milyon TL yardım

2015 yılında 14 milyon 509 bin TL, 2016’da 18 milyon 50 bin TL, 2017 yılı içerisinde 19 milyon 694 bin TL yardım yapan SYDV’nin 2018 yılında ulaştırdığı yardım miktarı 23 milyon 893 bin 586 TL’ye yükseldi. SYDV tarafından en çok yardım yaşlı aylığı alanlara yapıldı. ’65 yaş aylığı’ olarak bilinen yaşlı yardımları için vakıf tarafından 2018 yılında 2670 kişiye toplam 10 milyon 453 bin 55 TL ödeme yapıldı. 2017 yılı içerisinde ise 2233 kişiye 6 milyon 140 bin TL yaşlı aylığı yardımında bulunuldu. 2018 yılı içerisinde 3 ayda bir verilen ve 265 TL olan yaşlı aylığı aynı yılın eylül ayından itibaren aylık olarak verilmeye başlandı. Yaşlı aylığı sonra 265 TL’den 601 TL’ye yükseltildi. Vakıf tarafından yaşlı aylığının ardından en çok engelli ve eşi vefat etmiş kadınlara yardımda bulunuldu. 2018 yılı içerisinde engelli aylığı için 1311 kişiye 6 milyon 148 bin 975 TL, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı kapsamında da bin 8 kişiye 2 milyon 940 bin 850 TL ödeme yapıldı. Alanya SYDV tarafından 2018 yılı içerisinde yapılan yardım türleri ve tutarları şöyle: Nakdi yardımlar 5069 (Kişi) 987 bin 729 TL afet yardımları (21) 29 bin 400 TL barınma yardımları (58) 28 bin 500 TL gıda yardımları (5275) 915 bin 50 TL eğitim materyali (1727) 240 bin 800 TL şartlı eğitim yardımı (2618) 764 bin 615 TL şartlı sağlık yardımı (1012) 316 bin 785 TL şartlı gebelik yardımı (29) 3 bin 910 TL muhtaç asker ailesi yardımı. (155) 242 bin 825 TL eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardım programı (1008) 2 milyon 940 bin 850 TL engelli yakını aylığı (184) 620 bin 78 TL engelli aylığı (1311) 6 milyon 148 bin 975 TL yaşlı aylığı (2670) 10 milyon 453 bin 55 TL muhtaç asker çocuğu yardımı (15) 9 bin 800 TL öksüz yetim yardımı (187) 171 bin 700 TL kronik hastalık yardımı (6) 16 bin 511 TL yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı (2) 3 bin TL vakıf öz kaynaklarından yapılan yardımlar toplamı 2 milyon 201 bin 479 TL, merkezi olarak yapılan yardımlar toplamı 21 milyon 692 bin 106 TL, toplam yardım miktarı 23 milyon 893 bin 586 TL.

