Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Alanya - Antalya Hava Durumu - 20 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook skandalı yetmedi, bir de sanal para işine giriyor
Facebook skandalı yetmedi, bir de...
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!
Mevsim geçişinde boğaz ağrılarına dikkat!

Alanya Sulama Birliği’ne vize

Alanya Sulama Birliği, aynı zamanda Alanya Belediye Başkanı da olan Birlik Başkanı Adem Murat Yücel başkanlığında 2017 mali yılı raporlarını görüşmek için toplandı

Alanya Sulama Birliği’ne vize

Alanya Sulama Birliği, aynı zamanda Alanya Belediye Başkanı da olan Birlik Başkanı Adem Murat Yücel başkanlığında 2017 mali yılı raporlarını görüşmek için toplandı

20 Nisan 2018 Cuma 00:20
Alanya Sulama Birliği’ne vize
banner404

Şerife ÇOBAN

TOPLANTIDA birliğin kesin hesap cetvelleri faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunarak oylamaya sunuldu. Tüm maddeler oy birliği ile kabul edildi. Birlik Başkanı Yücel, üstün başarı gösteren birlik meclis üyelerine ve çalışanlarına teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Alanya Sulama BirliğiAlanya Belediye Başkanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mobilyalarınız Gürses’ten
Mobilyalarınız Gürses’ten
Alanya plajlarında yosunlaşma tedirginlik yarattı
Alanya plajlarında yosunlaşma tedirginlik yarattı
Çocuklar Yücel'in koltuğuna oturdu
Çocuklar Yücel'in koltuğuna oturdu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim