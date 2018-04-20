Alanya Sulama Birliği’ne vize

TOPLANTIDA birliğin kesin hesap cetvelleri faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okunarak oylamaya sunuldu. Tüm maddeler oy birliği ile kabul edildi. Birlik Başkanı Yücel, üstün başarı gösteren birlik meclis üyelerine ve çalışanlarına teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.

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