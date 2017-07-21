Alanya Şube Müdürü İlyas Şirin ikinci akademik ünvanını aldı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Şube Müdürü İlyas Şirin’in ekonomi alanındaki Master'ını tamamlamasının ardından, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında ‘’Yerleşik Yabancıların Yerel Hizmetlere Bakışı: Alanya Örneği’’ adlı Yüksek Lisans tezini başarıyla bitirmesi ve Yönetim Bilimi Uzmanı ünvanını alması, mesai arkadaşları tarafından sürpriz bir pastayla kutlandı. Daha önce de Ahmet Yesevi Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nde Yönetim Kuramında Kaynak Bağımlılığı isimli tezini tamamlayarak Yüksek Lisans diploması alan İlyas Şirin’in bundan sonraki kariyer hedefinin ise doktora tezi olduğu öğrenildi.
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