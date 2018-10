Alanya standına yoğun ilgi

TÜRKİYE ve Akdeniz bölgesinin en büyük yöresel ürünler fuarlarından birisi olan YÖREX, Antalya Ticaret Borsası'nın öncülüğünde ANFAŞ Fuar Merkezi'nde önceki gün açıldı. Türkiye'nin her bölgesinden katılan oda, borsa, ajans, kooperatif ve firmaların yörelerine ait ürünleri, yöresel kıyafetleri ve kendilerine ait sunum şekilleriyle gelen misafirlere tanıtıldı.

'YOĞUN İLGİYLE KARŞILAŞTIK'

Fuarda yerini alan Alanya Belediyesi standı, ziyaretçilerin yoğun ilgisini gördü. Alanya Belediyesi'nin verdiği destekle Alanya'ya ait ürünleri tanıtmak isteyen firmalar, fuarda yöreye ait ürünleri görücüye çıkardı. Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da YÖREX'teki yerimizi aldık. Standımız ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Yöresel ürünlerin yanı sıra belediyemizin titizlikle ürettiği muz lifinden yapılan ürünler de ziyaretçilerimizin dikkatini çeken en önemli ürünlerimizden oldu. İlgilerinden dolayı bütün ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum" dedi. Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, YÖREX'in Türkiye'nin her bölgesinden gelen yöresel ürünlere ev sahipliği yaptığını belirterek "Antalya olarak yöresel ürünlerin desteklendiği YÖREX'e ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. YÖREX'i destekleyen herkese teşekkür ediyor ve herkesi bu renkli fuarımıza davet ediyorum" diye konuştu.