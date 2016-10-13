'Alanya spora hazır'

ALANYA Kaymakamı Hasan Tanrıseven başkanlığında Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplanan İlçe Spor Kurulu üyeleri, Alanya genelinde spor müsabakalarında alınacak önlem ve tedbirleri, Alanya’da yapılacak olan müsabakalar öncesinde yapılan hazırlıkları ve 14-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2016 Alanya ETU Triathlon Avrupa Kupa Finali'ni konuştular.

'ŞÖLENİ İZLERKEN KURALLARA UYALIM'

Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven toplantıda yaptığı konuşmada, "14-16 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 2016 Alanya ETU Triathlon Avrupa Kupa Finali ve 22 Ekim tarihinde kendi saha ve seyircimiz önünde oynayacağımız Bursaspor maçı Alanya'mız açısından oldukça önemli. Alanya ETU Triathlon Avrupa Kupa Finali'nde bazı yollar kapanacak olmasından dolayı vatandaşlarımız başta olmak üzere yetkililer dikkatli olması gerekmektedir. Görsel şöleni izlerken herkes kurallara uymalı" dedi.

'MARKA DEĞERİMİZİ DÜŞÜRMEMELİYİZ'

Kaymakam Tanrıseven konuşmasını şöyle tamamladı: "Evimizde oynayacağımız Bursaspor maçına kadar stadyumda eksiklikler varsa tamamlanmalı. Bursaspor taraftarlarının da geleceğini tahmin ediyorum. Yol güzergahları başta olmak üzere birçok yerde gerekli tedbirleri kolluk kuvvetlerimiz almalılar. Alanya'nın marka değerini asla düşürmeden her şeyi eksiksiz yapmalıyız."

'GÖRSEL ŞÖLENE HAZIRIZ'

Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürü Erdal Tamrak 2016 Alanya ETU Triathlon Avrupa Kupa Finali ile ilgili bilgi verdi. Müdür Tamrak, "Alanya Belediyesi, federasyonumuz ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalar yapılarak görsel şölene hazırız. Yolların emniyeti için gerekli tedbirleri aldık. Bursaspor maçı için de stadyum içi ve çevresinde gerekli çalışmaları yaparak hazırlanıyoruz” dedi.

'TÜM TEDBİRLER ALINDI'

Toplantısıya katılan diğer yetkililer ise, "2016 Alanya ETU Triathlon Avrupa Kupa Finali için gece gündüz demeden canla başla çalışıyoruz. Şehir içinde halkın ve turistlerin etkilenmemesi için geçen senelerde yaptığımız gibi yine şerit sistemini kullanacağız. Aytemiz Alanyaspor'un stadyumunda da hiçbir sıkıntı yok. Tamamıyla bütün organizasyona hazırız" dediler.

KAPALI YOLLARA DİKKAT

15-16 Ekim 2016 tarihleri arasında Alanya'da yapılacak olan Alanya ETU Triathlon Avrupa Kupa Finali'ne dünyanın her tarafından 1000 civarında sporcu katılacak. Şehrin tanıtımına önemli katkı sağlayacak bu organizasyonun emniyetli bir şekilde geçmesi için 15-16 Ekim tarihleri arasında bazı cadde ve sokaklar aşağıda belirtilen saatler arasında trafiğe kapatılacak.

14 Ekim 2016 Cuma: 06.00 - 07.30 saatleri arasında Atatürk Anıtı - Yalı Taksi - Grand Kaptan Otel (Çift Taraflı)

15 Ekim Cumartesi: 06.00 - 17.00 saatleri arasında Deniz Taksi Kavşağı - Kuyular Önü - İskele Caddesi - Rıhtım - Villa Okan Anıt Arası (Yolun Güneyi) Atatürk Anıtı - Yalı Taksi - Grand Kaptan Otel (Çift Taraflı)

16 Ekim Pazar: 06.00 - 17.00 saatleri arasında Deniz Taksi Kavşağı - Kuyular Önü - İskele Caddesi - Rıhtım - Villa Okan Anıt Arası (Yolun Güneyi) Atatürk Anıtı - Yalı Taksi - Grand Kaptan Otel (Çift Taraflı)

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