Alanya sokaklarında hayat var

HALKIN ve sokağın nabzını tutan Dim TV, Alanya'nın sokaklarını sizin için gezdi. Barlar Sokağı esnafı Dim TV’ye sezon değerlendirmesi yaparak, sezonda yaşanan yoğunluğu yorumladı.
Ayrıntılar saat 18.00'da Dim Tv (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde.
2018 turizm sezonunu geride bıraktığımız şu günlerde Alanya esnafı yoğun geçen günlerin tadını dinlenerek çıkarıyor
HALKIN ve sokağın nabzını tutan Dim TV, Alanya'nın sokaklarını sizin için gezdi. Barlar Sokağı esnafı Dim TV’ye sezon değerlendirmesi yaparak, sezonda yaşanan yoğunluğu yorumladı.
Ayrıntılar saat 18.00'da Dim Tv (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde.