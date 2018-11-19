Alanya sokaklarında hayat var

2018 turizm sezonunu geride bıraktığımız şu günlerde Alanya esnafı yoğun geçen günlerin tadını dinlenerek çıkarıyor

Alanya sokaklarında hayat var
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HALKIN ve sokağın nabzını tutan Dim TV, Alanya'nın sokaklarını sizin için gezdi. Barlar Sokağı esnafı Dim TV’ye sezon değerlendirmesi yaparak, sezonda yaşanan yoğunluğu yorumladı.

Ayrıntılar saat 18.00'da Dim Tv (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni'nde.

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