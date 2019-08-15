Alanya sokakları pırıl pırıl

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, Alanya'da sorumluluk alanı içinde olan bulvar, cadde ve diğer yerlerde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bulvar ve caddeler üzerindeki kaldırımlar, parklar ve gezi yolları süpürge aracı ve personel tarafından pırıl pırıl yapılıyor.



KÖTÜ KOKU GİDİYOR



Alanya caddelerinde kaldırım üzerinde yer alan çöp kovaları da ekipler tarafından toplanarak yıkanıyor. Ahmet Asım Tokuş Bulvarı ve Atatürk Bulvarı üzerindeki çöp kovaları tek tek toplanıp yıpranmış olanları onarılıyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarıyla birlikte Alanya caddelerinde hem kötü görüntünün hem de sıcak ve nem nedeniyle oluşabilecek kötü kokunun önüne geçilmiş oluyor.