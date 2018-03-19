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Alanya Şoförler Odası'nda nöbet değişimi

Yapılan genel kurulun ardından yönetimi değişen Alanya Şoförler Odası'nda dün devir teslim töreni gerçekleştirildi

Alanya Şoförler Odası'nda nöbet değişimi

Yapılan genel kurulun ardından yönetimi değişen Alanya Şoförler Odası'nda dün devir teslim töreni gerçekleştirildi

19 Mart 2018 Pazartesi 23:24
Alanya Şoförler Odası'nda nöbet değişimi
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ESKİ başkan Ali Akkaya makamını göreve yeni seçilen Recep Çalış'a devretti. Tören sonrası açıklama yapan Ali Akkaya "14 Mart Çarşamba günü yapmış olduğumuz genel kurulda Recep Çalış arkadaşımız ve çalışma arkadaşları göreve terfi etmişlerdir. Şahsım olarak iki adayımızdan ben Mehmet Yüksel'i destekliyordum. Çünkü bizim kitabımızda 12 yıl boyunca omuz omuza çalıştığımız bir arkadaşımızı yarı yolda bırakmak veya satmak diye bir şey yoktur. İnşallah önümüzdeki 4 yıl, vaatlerin gerçekleştiği bir 4 yıl olur. Odamıza, esnafımıza ve Alanya’mıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi.
‘TECRÜBELERİNDEN YARARLANMAK İSTERİZ’
Alanya Şoförler Odası'nın yeni başkanı Recep Çalış ise törende yaptığı açıklamada "Bugün resmi olarak görevimizin başındayız. Ali Akkaya, ekibi ile birlikte bizim kardeşimizdir. İhtiyaç durumlarında eğer bilgilerini, tecrübelerini bizden esirgemez ise, kapısını çalıp kendi bilgi ve tecrübelerinden yararlanmayı arzu ediyoruz. Yeni yönetimimizin, Alanya’mıza ve esnafımıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

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