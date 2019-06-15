Alanya SMMM’de seçim heyecanı

ALANYA Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda seçim heyecanı yaşanıyor. 4. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun ilk oturumunu gerçekleştiren Alanya SMMM Odası’nda asıl seçim ise yarın gerçekleşecek. Adayların belirlendiği genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Seçime katılacak Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu ile birlik delegesi adaylarının divana bildirilmesinin ardından geçmiş döneme ait faaliyet raporunun sunumuna geçildi. Bütçe görüşmelerinin ardından ise dilek ve temenniler bölümü ile oturuma son verildi.

3 ADAY YARIŞACAK

3 grup arasında gerçekleşecek olan seçimlerde mevcut Başkan Kerim Gökçeoğlu, İhtisas grubunun adayı olarak yeniden seçime girdi. Grubun rengi ise turuncu ile temsil ediliyor. Çağdaş Demokratik Muhasebeciler Grubu’nun adayı olarak Tevfik Atar gösterilirken, grubun rengi mavi olarak belirlendi. Alanya Birlik Grubu’nun adayı ise Önder Kıvrak oldu. Grubun rengi ise beyazla temsil ediliyor.