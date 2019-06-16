Alanya SMMM’de heyecan devam ediyor

Alanya SMMM Odası seçimleri gerçekleşti. Seçim sonucu mevcut Başkan Kerim Gökçeoğlu’nun aday olduğu İhtisas Grubu 1’inci olurken, yeni başkan yönetimin yapacağı ilk toplantıda belirlenecek

Alanya SMMM’de heyecan devam ediyor
banner404

ALANYA SMMM Odası’nda seçim heyecanı vardı. Cumartesi itibariyle başlayan Olağan Seçimli Genel Kurul’da 3 aday ve listeleri yarıştı. Kurulun 2’nci oturumunda gerçekleşen seçimlerde İhtisas Grubu 791 oyla 1’inci olurken, İhtisas Grubu’nu 665 oyla Çağdaş Demokratik Muhasebeciler Grubu takip etti. Seçime dahil olan bir diğer grup olan Alanya Birlik Grubu ise 402 oy aldı. Alınan oy oranlarına göre belirlenen yönetim listesinde ise 3 grubun üyeleri de yer aldı. Sandıktan 1’inci çıkan İhtisas Grubu’ndan Kerim Gökçeoğlu, Mustafa Turaç, 2’nci çıkan Çağdaş Demokratik Muhasebeciler Grubu’ndan Tevfik Atar, Ümit Demir ve Alanya Birlik Grubu’ndan Önder Kıvrak Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlendi. Seçilen yönetim, ilk toplantısında başkan seçimini gerçekleştirecek.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2019, 23:48
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Babalar Günü'nde evlat acısı
Babalar Günü'nde evlat acısı
  1. MAGAZİN

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472