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Alanya siyasetinin önemli isimleri kahvaltıda buluştu

Bir dönem AK Parti Alanya Gençlik Kolları'nda aktif siyaset yapan Ahmet Guzyaka ve arkadaşları, Alanya siyasetinin önemli isimlerini kahvaltıda bir araya getirdiler. 

Alanya siyasetinin önemli isimleri kahvaltıda buluştu

Bir dönem AK Parti Alanya Gençlik Kolları'nda aktif siyaset yapan Ahmet Guzyaka ve arkadaşları, Alanya siyasetinin önemli isimlerini kahvaltıda bir araya getirdiler. 

21 Mart 2018 Çarşamba 21:58
Alanya siyasetinin önemli isimleri kahvaltıda buluştu
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DAMLATAŞ Caddesi üzerinde bulunan Roof Lounge Cafe'de gerçekleşen kahvaltıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, AK Parti eski Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, hayırsever Hüseyin Girenes ve çok sayıda konuk katıldı. 
Ahmet Guzyaka "Bizleri kırmayarak kahvaltımıza katılan tüm büyüklerimize teşekkür ederim" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Alanya Gençlik KollarıAhmet GuzyakaAktif Siyaset
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