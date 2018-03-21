Alanya siyasetinin önemli isimleri kahvaltıda buluştu

DAMLATAŞ Caddesi üzerinde bulunan Roof Lounge Cafe'de gerçekleşen kahvaltıya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, AK Parti eski Alanya İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu, hayırsever Hüseyin Girenes ve çok sayıda konuk katıldı. Ahmet Guzyaka "Bizleri kırmayarak kahvaltımıza katılan tüm büyüklerimize teşekkür ederim" dedi.

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