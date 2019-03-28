Alanya siyaseti bu açılışta buluştu

ALANYA Elektrik Elektronikçiler Odası’nın yeni hizmet binasının açılışı bugün gerçekleşti. Oda Şekerhane Mahallesi Lale Sokak üzerinde bulunan eski yerinden Sugözü Mahallesi’nde Sugözü Cemal Coşkun Ortaokulu arkasına Müderrisler Sokak üzerindeki yeni yerine taşındı. Açılış yerel seçimlere 2 gün kala Alanya siyasetini bir araya getirdi. Açılışa Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı Abdullah Sönmez, İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve meclis üyeleri ile birlikte tam kadro katılım sağladı. Öte yandan Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da ekipleriyle birlikte açılışta yerini aldı. Alanya’da bulunan odaların temsilcileri de Elektrikçiler Elektronikçiler Odası yönetimi ve üyelerini yalnız bırakmazken, yeni hizmet binasının açılışı dualarla gerçekleştirildi. Kurdele kesiminde Oda Başkanı İlyas Bayır’ın yanında Toklu, Türkdoğan ve oda başkanları yer aldı. Başkan Bayır yapmış olduğu açıklamasında “Elektrik Elektronikçiler Odası’nın değerli üyelerine ne kadar hizmet etsek azdır. Bugüne dek önerilerinize ve eleştirilerinize her daim duyarlı olmaya çalıştık. Bundan sonra da öneri ve eleştirilerinize açık olacağız. Yeni hizmet binamızın açılışında bizleri yalnız bırakmayarak gelen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Odamız başta Alanya olmak üzere bütün Alanya’ya hayırlı uğurlu olsun. Öte yandan Birlik Başkanı’mız Adlıhan Dere de sizlere selamlarını iletti. Şehir dışında olduğu için katılım sağlayamadı. Hepinize selamlarını iletti” şeklinde konuştu.